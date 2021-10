Locutor no vacunado se contagia de Covid-19 a propósito para demostrar que no es nocivo

Dennis Prager, un conocido locutor estadounidense que desde el inicio de la pandemia se ha mostrado escéptico sobre este virus, anunció en su programa de radio que se contagió 'a propósito' de Covid-19 para demostrarle a todos que no se trata de una enfermedad nociva.

El presentador de "The Dennis Prager Show" dijo que el objetivo de su contagio es demostrar esas 'falsas teorías' sobre los efectos del nuevo coronavirus. Para ello, detalló que dio positivo a Covid-19 tras 'acercarse a extraños' y abrazarlos constantemente, además de que se tomó fotografías con ellos, aún sabiendo que por su edad -tiene 73 años- pertenece a uno de los grupos suspcetibles de enfermarse.

De acuerdo con Univisión, el locutor explicó que la 'inmunidad natural' era más efectiva que la propia vacuna contra Covid-19, además de que, para recuperarse de la enfermedad, se ha sometido a varias terapias alternativas/experimentales que no han sido aprobados por la Administración de alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Algunos de ellos son la hidroxicloroquina, z-pack, azitromicina, zinc e ivermectina, además de Regeneron, mismo tratamiento que en su momento recibió el polémico ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde el inicio de la pandemia negó que el virus fuera mortal. "He hecho todo lo que debe hacer una persona si no se va a vacunar", dijo el presentardor.

Según recoge dicho medio, Prager no ha estado en su programa desde la semana pasada, pues se está recuperando de la enfermedad en su casa; desde ahí, el presentador señaló que su contagio no ha tenido mayores complicaciones que obligaran a hospitalizarlo y que está mejorando satisfactoriamente.

Criticó al gobierno de EU

Durante su mensaje a los radioescuchas, Dennis Prager arremetió contra las autoridades estadounidenses, en específico los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), a los que acusó de recibir mucho dinero por parte de las farmaceúticas que desarrollan las vacunas, razón por la que el gobierno no quiere aceptar las terapias alternativas.

Asimismo, dijo que un día todos los estadounidenses conocerá la verdad detrás de la pandemia y que el número real de muertos por la Covid-19 será 'un escándalo'.

Con información de Univisión y Real Clear Politics

