Personas antivacunas se manifiestan en contra de las medidas tomadas por el gobierno de EUA

Desde hace un mes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la implementación de un plan más estricto para intentar mitigar la pandemia en contra del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, parece que la decisión no fue bien recibida por parte de la comunidad estadounidense, misma que se ha dividido de manera evidente frente al esquema de vacunación que corresponde para evitar los efectos de Covid-19.

Según lo informado por Biden, los empleadores con más de 100 trabajadores deben exigir a sus empleados que reciban el biológico, del mismo modo que se obligará a los trabajadores federales para recibir la inoculación correspondiente. Esta serie de medidas se han considerado ante el estancamiento en las jornadas de vacunación durante los últimos meses, lo que ha impactado considerablemente a nivel social y económico en la nación.

El anuncio de Joe Biden ocasionó molestia en la población antivacunas. Foto: Twitter @HazharAhmed8

¿Cuáles han sido las consecuencias?

Tras el aumento de casos de Covid-19 en Estados Unidos, otra de las medidas que se aplicarán como parte de esta nueva estrategia es la aplicación de multas para quienes se nieguen a usar cubrebocas en espacios como aeropuertos o vuelos nacionales. Y es que la nación ha registrado más infecciones diarias que el año pasado, lo que ha incrementado el índice de fallecimientos durante los últimos meses.

Entre otra de las polémicas declaraciones por parte de Biden se encuentra la vacunación de todas las personas que trabajen en el sector salud o en el educativo. Sin embargo, esto parece representar un problema en estados como Nueva Inglaterra, donde las protestas antivacunas son protagonizadas por los mismos trabajadores de hospitales. De acuerdo con lo reportado por BBC, hay quienes alegan que no recibirán la inmunización por sus creencias religiosas.

El mismo personal de salud ha participado en las protestas antivacunas. Foto: Twitter @doberah

Se niegan a recibir la vacuna

A pesar del impacto de la variante Delta en dicho país, miles de personas insisten en que las vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) siguen siendo experimentales. La situación ha ocasionado que varios miembros del personal médico sean removidos de sus puestos como consecuencia del nuevo mandato. Sin embargo, además de argumentar creencias religiosas particulares, también se han puesto sobre la mesa cuestiones políticas como los "derechos soberanos de los profesionales médicos sobre sus cuerpos", tal como lo citó la BBC.

Como alternativa a la vacuna, la población ha sugerido la aplicación de pruebas rápidas de Covid-19 de manera constante, de ser posible cada semana, con el objetivo de evitar el contenido del biológico mientras están pendientes de lo que ocurre con su organismo. Otro de los argumentos para no inocularse en contra del virus SARS-CoV-2 es que algunas profesiones no implican interacción directa con otras personas, por lo que no representan un riesgo significativo.