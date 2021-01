¿Se inspira en México? Joe Biden ordena regreso de conferencias diarias

La secretaria de la Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que a petición de Joe Biden volverán las conferencias diarias con el objetivo de regresar la verdad y transparencia que se perdió en el mandato de Donald Trump.

Joe Biden tiene como prioridad la transparencia en la información, por este motivo comenzarán las conferencias diarias desde la Casa Blanca.

"Cuando el presidente me pidió que ocupara este cargo, hablamos de la importancia de devolver la verdad y la transparencia, y me pidió que me asegurara de que estamos comunicando las políticas de toda la administración de Biden-Harris y el trabajo que estará haciendo todos los días en nombre de los estadounidenses", detalló Psaki.

Informar a los estadounidenses, el objetivo

Para Biden es importante terminar con la desinformación en los estadounidenses. La prioridad es compartir información veraz con los medios de comunicación.

Las conferencias diarias han sido recuperadas por otros jefes de Estado con el mismo objetivo de mantener informada a la población.

En México, Andrés Manuel López Obrador realiza este ejercicio desde que asumió el poder en diciembre de 2018. Es visto como un ejercicio de rendición de cuentas ante la opinión pública.