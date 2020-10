Salma Hayek y otros famosos mexicanos ya votaron en Estados Unidos: FOTOS+VIDEO

View this post on Instagram

Este 6 de Noviembre hay elecciones en EUA. 14 Millones de latinos no votaron en la eleccion pasada. Necesitamos su voto. No su00f3lo para la comunidad latina en EUA, si no por lo que representa para todos los paises latinos. Si no puedes votar o no vives en EUA, COMPARTE el vu00eddeo a alguien que puede votar. / Midterm Elections are Nov. 6th. 14 million Latinos did not vote in the past presidential election. We need your vote. Not only for the Latin community in the United States, but for Latin communities all around the world. If you can not vote, or you donu2019t live in the U.S., SHARE this video with someone who can vote.