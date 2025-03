¿Demasiado estrés? 10 actividades para "descansar" el cerebro que potencian tu inteligencia y mejoran la memoria

¿Tienes problemas para manejar el estrés?, no te culpamos y tampoco debes de sentirte mal, ya que como tú hay miles de personas que no saben cómo despejar su mente de los problemas, del trabajo, de las tareas y hasta de peleas familiares, con la pareja o con los compañeros del trabajo que únicamente nos van acumulando tensión que primero la notamos con los hombros tensos, pero también con pensamientos, ¡que no nos dejan en paz!

Y como sabemos que olvidarnos de todo lo anterior resulta casi imposible, hoy te compartimos 10 actividades con las que podrás liberarte del estrés y además lograr descansar tu cerebro; sin embargo, la relajación no será la única protagonista si es que decides tomarte unos minutos al día para relajarte, pues también estimularás tu cerebro y tus capacidades. De esta manera no sólo lograrás conseguir un rato de paz, sino que potenciarás tu inteligencia.

Las actividades que aquí te presentamos son de completa desconexión, por lo que antes de ponerlas en práctica es importante que dejes tu celular, tablet o computadora, además que tengas al menos 30 minutos completamente libres que te sirvan para enfocar tu atención en actividades que casi no realizas, pero que pueden ser fundamentales para tu cerebro, por ejemplo para mejorar la memoria.

Dormir la siesta

Colorear

Bordar o tejer

Alejarte de las redes sociales

Meditar o escuchar música relajante

Los juegos de mesa pueden ser grandes aliados. (Foto: Pexels)

¿Qué hacer para que mi cerebro descanse?

Uno de los métodos más efectivos para que el cerebro descanse es dedicar al menos 30 minutos diarios a conectar con él y para ello hay que buscar un momento a solas en el que nos dediquemos a la relajación. Por ejemplo, puedes concentrarte en respirar y sentir la respiración, asimismo puedes acompañar con una meditación guiada o música relajante que te termine de ayudar a conectar con esa parte más profunda de ti y que al finalizar, hayas soltado todas tus preocupaciones.

Por supuesto, lo anterior no es lo único que te servirá para descansar y más si lo que buscas es cuidar y estimular tu cerebro, es por ello que muchos expertos también recomiendan dormir la siesta en un tiempo libre, pero debes de saber que la duración no debe durar más de 10 o 20 minutos, pues este es el tiempo suficiente para recuperarte tanto energéticamente, como en la reducción del estrés y mejorar el estado de ánimo.

Cabe destacar que también puedes implementar actividades sencillas con las que ocurrirán dos cosas a nivel neurológico, primero lograrás olvidarte de los problemas o situaciones que te están ocasionando estrés, pero a la vez mantendrás activo tu cerebro al ponerlo a pensar y a resolver ciertos desafíos. Estas alternativas te ayudarán a convertirte en una persona más inteligente y también a mejorar tu memoria. ¿Los pones a prueba?

Juegos de mesa

Rompecabezas

Sopa de letras

Sudoku

Leer

¿Por qué mi cerebro no descansa bien?

Si has notado que tu cerebro no descansa de forma correcta y al despertar por la mañana o a lo largo del día, probablemente se deba a un mal sueño por las noches. De acuerdo con la Clínica NYR, el estrés y preocupaciones pueden afectar el ciclo del sueño al impedir descansar correctamente o de sufrir insomnio; sin embargo, cuando lo notamos como un factor en nuestra vida hay que tomar acción.

Pues se sabe que un mal descanso puede tener afectaciones serias en nuestro bienestar, pues las implicaciones de no dormir bien se ven reflejadas en la salud física y mental. En cualquier caso, te recomendamos acudir con un profesional de la salud que te ayude a liberarte de todos estos malestares, aunque actividades como las anteriores también te pueden ayudar a sentirte más relajado.