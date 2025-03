Esta es la "paca" de tazas y vajillas donde podrás comprar artículos desde los 20 pesos, ¡puedes llegar en Metro!

¿Desde que te convertiste en adulto quieres comprar de todo para tu cocina?, no te culpamos, pues muchos nos encontramos en la misma situación y cada que vemos un plato, taza o termo aesthetic queremos llevarlo a casa para que se conviertan en esos artículos indispensables para nuestro uso, el de nuestra familia y también el de nuestros invitados. Sin embargo, sabemos mejor que nadie que las vajillas y otras piezas, ¡suelen ser carísimas!

Ante ello no causa sorpresa que muchos vayan a tiendas de segunda mano o a los tianguis y que allí compren a precios más accesibles sus vajillas, pues para nadie es secreto que en pleno 2025 la tendencia no es tener vasos, tazas y platos del mismo color y diseño, sino apostar por cada uno con estilos y hasta formas diferentes. Pero si no sabes dónde encontrar maravillas como estas, hoy queremos contarte de un lugar que en redes ya es considerado como la "paca" de artículos de cocina.

Se trata de un local, al que puedes llegar por el Metro de la CDMX, en el que se venden todas las piezas y diseños que te puedas imaginar y con precios muy baratos; si bien es cierto que cada artículo se encuentra en paquete y que estos cuestan al rededor de 100 pesos mexicanos, cada pieza aproximadamente te sale en 20 pesos. Así que mientras te haces de una alacena o gabinetes de tu gusto, ¡puedes ahorrar dinero!

Este lugar se hizo viral por un video de la tiktoker @gallocrestarosa, quien calificó a la tienda CB Importadora como la "paca" de quienes quieren conseguir tazas, vasos y vajillas enteras a precios muy accesibles. El video ha causado tanto revuelo que aquí te contamos cómo llegar, qué encontrarás y todos los detalles si es que a ti también te urge renovar los trasteros. ¿Lo visitarás?

Encontrarás desde diseños minimalistas como este, hasta los diseños más originales. (Foto: IG @cb_importadora_centroh)

CB Importadora, la tienda que es viral por vajillas y piezas de cocina en 20 pesos

La tienda que está conquistando TikTok es CB Importadora que, como su nombre indica, es importadora directa, por lo que los productos que allí se ofertan son bastante accesibles para los visitantes. Además, se debe mencionar que así como se pueden seleccionar piezas contadas según la oferta, también te puedes llevar cajas enteras con costos menores a 500 pesos, pero con más de 40 piezas cada caja.

Cabe destacar que los diseños son novedosos, siguen tendencias y hay modelos para todos los gusto y así como las tazas más sencillas son blancas, también es posible encontrar modelos sublimados o con relieve, además de múltiples colores y formas que seguro te encantarán. Aquí te compartimos algunos de los precios en los que las encontrarás, recuerda que también hay vajillas.

Tazas charola con 12 tazas en 150 pesos.

Caja de 48 tazas en 480 pesos

4 tazas por 100 pesos

3 tazones por 100 pesos

5 tazas por 100 pesos

Esta última oferta es la que te permitirá llevarte a casa tazas desde los 20 pesos; en lo que respecta a las vajillas, la tiktoker que viralizó este lugar de Ecatepec, señala que contienen siete piezas que incluyen cuatro platos planos, un plato hondo y dos tazas por únicamente en 180 pesos.

¿Cómo llegar a la tienda donde venden tazas y vajillas?

La tienda viral con precios muy baratos en sus tazas, platos y otras piezas de una vajilla cuenta con tres sucursales, dos ubicadas en la Ciudad de México y una más en el Estado de México, así que puedes visitar la más cercana a ti. Los horarios en los que puedes visitarlas es de lunes a sábado y no olvides que tus compras las podrás hacer al menudeo o mayoreo.

Direcciones de las sucursales: