Bella Basteri, sobrina de Luis Miguel, revive los pants de terciopelo y se suma a la tendencia Y2K

Este año está marcado por la mezcla de diversas tendencias de moda, ya que desde las celebridades hasta las principales fashionistas apuestan por esto. Sin embargo, destaca la tendencia Y2K que le hace honor a lo que estuvo en auge en los años 2000, principalmente.

Isabella Basteri, quien es sobrina del cantante Luis Miguel, es parte de quienes se suman a la tendencia Y2K y lo presumió en su perfil de Instagram. La joven, de 28 años de edad, publicó dos fotografías en las que luce su look deportivo cuya particularidad es que tanto la chaqueta corta como el pantalón son de terciopelo.

Además, Bella Basteri apostó por el color rosa para su outfit deportivo, de modo que evocó a Barbie e incluso personajes icónicos del cine, como los de la película “Chicas pesadas” que se estrenó en 2004. Esto pone de manifiesto que la tendencia Y2K se inspira en todo lo vinculado con los años 2000.

Isabella Basteri se lució con su look deportivo de terciopelo. Foto: Instagram Isabella Basteri.

Qué es la tendencia de moda Y2K

La tendencia Y2K presenta un estilo de moda que se vincula con la estética y cultura pop de los años 2000; de hecho, el término significa “Years 2000”, se explica en el sitio Instyle. Pese a esto, la tendencia Y2K también pone de manifiesto “la transición del siglo XX al siglo XXI.

Cómo es la tendencia de moda Y2K

“Más es mejor” es la regla de moda que define a la tendencia Y2K porque los looks que se inspiran en ella están cargados de colores vibrantes y estampados llamativos. Otra característica de la tendencia Y2K es que la ropa se inclina por lo retro y futurista, es por eso que en los años 2000 era común usar accesorios de resina y bolsas inflables.

Cómo usar la tendencia de moda Y2K en la primavera de 2025

Cuando se habla de la tendencia Y2K hay varias maneras de armar looks ideales para el street style. El look deportivo de Isbella Basteri es un punto de inspiración, aunque también se puede recurrir a las referencias que ella habría tomado. Una de las reinas de la moda Y2K, sobre todo cuando se trata de looks deportivos con tela de terciopelo es Jennifer López.

Para esta primavera, la tendencia Y2K se impondrá y se pueden considerar los siguientes consejos de moda para apegarse a ella esta temporada: