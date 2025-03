Así se debe comer la semilla "mágica" para fortalecerlos huesos y que tiene más calcio que la leche

La alimentación es pieza clave para cuidar nuestra salud por dentro y por fuera, pues así como muchas personas recomiendan comer alimentos ricos en antioxidantes para evitar el envejecimiento de la piel y cabello, otros lo hacen para siempre lucir saludables, por ejemplo al tener huesos fuertes. Este es el caso de una semilla "mágica" con la que el fortalecimiento en nuestra osamenta nos puede ayudar a prevenir fracturas e incluso puede ayudar a prevenir enfermedades como la osteoporosis.

¿Pero alguna vez te has preguntado cómo puedes fortalecer los huesos? Probablemente ya has escuchado que el calcio es uno de los minerales que son piezas clave para que nuestros huesos se nutran y así sean más resistentes; de ahí que constantemente escuchemos que en la dieta de los niños no puede faltar este nutriente. Lamentablemente, cuando somos adultos es común "descuidar" cuánto calcio consumimos y con ello, ¡caer en riesgos!, especialmente cunado a nuestra alimentación ya no le podemos agregar leche porque somos intolerantes a la lactosa.

En casos como estos, se recomienda agregar una semilla que es considerada como un superalimento y no sólo en México, pues su consumo es a nivel mundial, esto sin mencionar que en realidad es originaria de la India y de África. Entre las múltiples razones por las que se recomienda agregarla a la dieta diaria destaca que cuida nuestra salud de muchísimas maneras, empezando por el sistema digestivo, pasando por el nervioso y hasta llegar al inmune u óseo.

Se trata del ajonjolí, también conocida como semilla se sésamo, y que es extremadamente deliciosa, además de barata y fácil de consumir sin importar si hablamos de un postre o de un platillo salado. Así que si quieres conocer cómo comer este alimento "mágico" para que tu cuerpo reciba una buena fuente de calcio y en una mejor manera que de otras fuentes, por ejemplo, que de la leche, pues sabemos que si eres intolerante a la lactosa, ¡esta bebida es tu peor enemigo!

¿Qué comer para regenerar el hueso?

La semilla que se recomienda ingerir constantemente para regenerar y fortalecer los huesos es el ajonjolí que de acuerdo con los beneficios que los expertos han encontrado de su consumo reflejados en nuestra salud, se sabe que ayuda a mantener la salud ósea. Según un informe del Chopo, el también conocido como sésamo, es rico en calcio y con este mineral esencial es el que ayuda a que los huesos se mantengan fuertes.

Cabe destacar que este no es el único nutriente presente en este alimento, pues también incluye fósforo y cuya función en el cuerpo es una pieza clave para lograr nuestra meta de mantenernos con huesos fuertes, ya que aporta la mineralización ósea, es decir, cuando nuestro organismo deposita los minerales en los huesos, ayudando así a aumentar su densidad y fortalecerlos desde la estructura. Procurar esto mismo también nos puede ayudar a prevenir enfermedades que debilitan los huesos, como es el caso de la osteoporosis.

Y como ya te contábamos, esta semilla puede ser mucho más agradable para ti si es que constantemente evitas la leche por ser intolerante a la lactosa, y es que incluso en cantidades, ésta última tiene menor cantidad de calcio que el sésamo. Pues mientras el ajonjolí nos de 975 mg de calcio por cada 100 gramos, la bebida de origen de vaca nos otorga 125 mg del mineral por cada 100 gramos.

¿Cómo comer el ajonjolí para tener huesos fuertes?

La mejor parte del ajonjolí es que se trata de una semilla muy versátil en la cocina, pues así como se puede incluir como topping en una ensalada, también se puede preparar en batidos, jugos, ensaladas e incluso en postres. Sin embargo, como hoy queremos facilitarte la vida y que así cuides de una mejor manera tu salud, hoy te contamos cómo usarla de la forma más rápida, es decir, al espolvorearla sobre tus platillos.

Toma una cucharada o la cantidad recomendada por tu médico de confianza y espolvoréala sobre tus platillos como pueden ser las verduras con un poco de aceite se oliva, las ensaladas saldas o de fruta, además de acompañarla con arroz. ¿Te animas?

¿Te animas a darle la oportunidad? (Foto: Copilot)

¿Qué alimentos son altos en calcio?

Aunque el ajonjolí y la leche son una muy buena fuente de calcio, existen otros alimentos que también nos aportan este mineral esencial y con el que podemos lograr tener unos huesos fuertes, pero también cuidar de nuestros dientes, mantener sano y en buen funcionamiento el corazón, los músculos y los nervios. Cabe destacar que antes de incluirlos a tu dieta es recomendable consultar con un profesional de la salud, en caso de que exista alguna contraindicación en tu caso particular.