Manzanilla de la muerte, la planta que parece una inofensiva manzana pero podría quemar gravemente tu piel

La naturaleza, en su complejidad infinita, alberga una increíble diversidad de plantas, algunas de las cuales poseen propiedades asombrosas, mientras que otras, aunque aparentemente inofensivas, pueden ser sumamente peligrosas. Una de estas plantas es la Manzanilla de la Muerte, una especie que ha sido reconocida por su capacidad de causar quemaduras graves en la piel humana, a pesar de su apariencia inofensiva.

Originaria de Mesoamérica y las islas del Mar Caribe, su nombre científico es Hippomane mancinella y es un árbol que puede llegar a medir hasta 20 metros de altura si su tronco crece de manera recta. Sin embargo, debido a su ubicación en áreas costeras, es común que, el suelo arenoso no pueda sostener su peso por lo que el árbol se cae durante su desarrollo, adoptando una forma torcida. Su tronco y ramas están cubiertos por una corteza gruesa y quebrada, de color gris, y su copa es amplia y con forma redondeada.

Por su parte, las hojas de este árbol son simples y crecen de manera alterna en forma de elípse y a inicios de la temporada de lluvias, producen inflorescencias en forma de espigas que pueden medir hasta 7 cm de largo. Estas inflorescencias contienen flores femeninas muy pequeñas en forma de estrella, ubicados en la base de la espiga; y flores masculinas más pequeñas que poseen numerosas anteras amarillas a lo largo del resto.

Aunque parece una inofensiva manzana, podría matarte

El árbol produce frutos circulares de aproximadamente 4 cm de diámetro, que tienen un aroma fuerte y agradable; la piel del fruto es brillante y de un color azul grisáceo, y dentro contiene varias semillas redondas de color marrón. Sin embargo, lo más peligroso de la manzanilla de la muerte es su látex, que está presente en todas las partes del árbol: corteza, hojas, flores y frutos. Éste es altamente irritant, y al entrar en contacto con la piel puede causar quemaduras, ampollas e inflamación; así mismo, si entra en contacto con los ojos, puede provocar ceguera, y si es ingerido, podría ser fatal.

Esta planta, que se encuentra principalmente en zonas de clima templado, ha sido parte de la flora en diversas partes del mundo, pero su peligrosidad ha sido poco reconocida hasta hace relativamente poco.

Fotografía: Pinterest.

¿Cómo afectan estos compuestos a la piel humana?

Los aceites esenciales y otros componentes volátiles de la planta contienen sustancias que, al entrar en contacto con la piel, pueden provocar una reacción conocida como fototoxicidad. Esto significa que, una vez que la piel entra en contacto con la planta, y luego se expone al sol, los compuestos químicos presentes en la planta reaccionan con la radiación ultravioleta (UV), produciendo una reacción inflamatoria intensa, pero los efectos son más graves cuando la exposición al sol es prolongada después del contacto con la planta, y pueden dejar cicatrices permanentes. Los síntomas comunes de la intoxicación por contacto incluyen:

Enrojecimiento inmediato de la piel

Dolor y ardor en la zona afectada

Ampollas y hinchazon

Aparición de manchas oscuras o cicatrices permanentes

Sensibilidad extrema al sol

En casos extremos, necrosis cutánea (muerte de las células de la piel)

Pero lo que diferencia a la Manzanilla de la Muerte de otras plantas potencialmente tóxicas es que sus efectos no se manifiestan de inmediato. En lugar de causar una reacción instantánea, los daños pueden aparecer varias horas después del contacto, especialmente si la persona afectada se expone a la luz solar ya que el sol activa los compuestos fototóxicos en la planta, intensificando la reacción química y acelerando la gravedad de la quemadura.

La Manzanilla de la Muerte es una planta cuya apariencia engañosa puede llevar a las personas a subestimar su peligro potencial.

Fotografía: Pinterest.

La importancia de este fenómeno radica en el hecho de que muchas personas que se encuentran con la planta pueden no notar nada al principio. No es raro que alguien que toca la planta sin protección, y luego se exponen al sol, descubra horas después que ha sufrido una quemadura severa, esto hace que las quemaduras no se detecten hasta que el daño ya está hecho.

¿Qué hacer si tienes contacto con la Manzanilla de la Muerte?

Lavar la zona afectada con agua fría y jabón lo antes posible para eliminar cualquier residuo de la planta. Es importante no frotar la piel, ya que esto podría dispersar los aceites esenciales.

Evitar cualquier exposición directa a la luz solar durante al menos 48 horas después del contacto, ya que el sol puede desencadenar la reacción fototóxica.

En algunos casos, las cremas con corticosteroides pueden ayudar a reducir la inflamación y aliviar el dolor. También se puede aplicar crema hidratante o gel de aloe vera para calmar la piel.

Si los síntomas empeoran o no mejoran con cuidados caseros, es fundamental acudir al médico para recibir tratamiento profesional. Las quemaduras graves pueden requerir atención médica urgente.

A pesar de su nombre, que evoca suavidad y tranquilidad, esta planta tiene la capacidad de causar quemaduras graves y otros daños a la piel humana.

Fotografía: Pinterest/Anna Scott.

¿Dónde se encuentra la manzanilla de la muerte?

Se encuentra principalmente en las regiones costeras de América Central y América del Sur; es especialmente común en áreas de México, Costa Rica, Panamá y Colombia, donde crece en suelos arenosos y húmedos, a menudo en las zonas cercanas a las costas o en áreas tropicales de bosques secos y húmedos. Este árbol prefiere lugares cálidos y húmedos, y es más fácil de encontrar en las áreas de baja altitud cerca de las playas o en terrenos afectados por la marea, pero también puede encontrarse en algunas áreas interiores cercanas a cuerpos de agua.