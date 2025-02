Campana del diablo, la planta que crece en los jardines de las casas y no sabías que podría matarte

Hace algunos meses, la historia de la tiktoker Raffaela Weyman se hizo viral, pues a través de su plataforma compartió su experiencia con la llamada "campana del diablo", una planta aparentemente inofensiva que se distingue por sus flores que cuelgan hacia abajo, tal como una campana. En su video, Weyman relató cómo al olerla experimentó efectos alucinógenos inmediatos, lo que la llevó ingresar al hospital bajo una grave intoxicación; a pesar de que la creadora de contenido no sufrió daños severos, sí puso en foco el peligro mortal del Floripondio, otro de los nombres por el que se le conoce.

Originaria de Sudamérica, su nombre científico es Brugmansia Arborea, pero es comúnmente conocida como "trompeta de ángel" o "campana del diablo" debido a la forma peculiar de sus flores. Aunque se presenta como una planta fascinante por su aspecto y su crecimiento espontáneo en diversas regiones del país, lo cierto es que el floripondio es un veneno disfrazado de belleza ya que cuenta con efectos alucinógenos, mismos que han hecho que su consumo, tanto intencional como accidental vaya en incremento.

En las culturas indígenas de los Andes, el floripondio era utilizado en ceremonias rituales, bajo la supervisión de chamanes pero su uso estaba estrictamente controlado para evitar los riesgos asociados con el consumo de esta planta. En la actualidad, sin embargo, el acceso al floripondio ha aumentado y, en muchos casos, no existe un conocimiento adecuado sobre sus efectos o los peligros que representa su consumo.

¿Cuáles son los efectos del Floripondio en el cuerpo?

A pesar de su uso histórico y ceremonial en algunas culturas sudamericanas, todas las partes del floripondio son venenosas ya que la planta contiene alcaloides tropánicos como la escopolamina, la hiosciamina y la atropina, que son compuestos neurotóxicos capaces de alterar severamente el sistema nervioso humano. Estos alcaloides tienen la capacidad de bloquear ciertos neurotransmisores, lo que puede inducir alucinaciones, parálisis muscular, delirios y alteraciones en la percepción sensorial; algunos de los efectos en el cuerpo pueden ser:

El floripondio pertenece a la familia Solanaceae, la misma familia botánica de plantas como el tomate y la papa, pero también de algunas especies sumamente peligrosas como la belladona y el beleño.

Fotografía: Freepik.

Alucinaciones visuales, auditivas y táctiles

Desorientación, se puede perder la noción del tiempo y el espacio, y tener dificultades para entender lo que está sucediendo a su alrededor.

Pérdida de memoria a corto y largo plazo.

Confusión mental.

Visión borrosa: la escopolamina, uno de los principales alcaloides del floripondio, puede afectar la visión y causar dilatación de las pupilas, lo que lleva a una visión borrosa y sensibilidad a la luz.

Boca seca y dificultad para tragar.

Lenguaje incoherente debido a la alteración del cerebro.

Parálisis y dificultades motoras: los músculos pueden debilitarse o quedar completamente inmóviles, poniendo en riesgo la vida ya que impide funciones vitales como la respiración adecuada.

Aceleración del ritmo cardíaco (taquicardia).

Arritmias, lo que puede provocar complicaciones graves como un paro cardiaco.

Hipertermia, es decir un aumento en la temperatura corporal, con fiebre que puede llegar hasta los 42°C.

Insuficiencia respiratoria, que en casos extremos puede ser fatal.

Convulsiones

Estado de coma: en casos de intoxicación grave, la persona puede caer en un coma debido a la inhibición de las funciones cerebrales esenciales.

Muerte: en su dosis letal, que varía según la persona, el floripondio puede causar la muerte debido a la parada respiratoria o a complicaciones cardiacas graves.

Daños cerebrales irreversibles: la alteración del sistema nervioso central puede dejar secuelas, como dificultades cognitivas y pérdida permanente de ciertas funciones mentales o físicas.

Trastornos psicológicos: los efectos psicológicos a largo plazo, como la ansiedad, depresión o psicosis, también pueden ser una consecuencia del abuso de esta planta.

Su origen se encuentra en América del Sur, específicamente en la región andina, aunque hoy en día se puede encontrar en diversas partes del mundo con climas cálidos y templados.

Fotografía: Freepik.

¿Es legal el floripondio en México?

Una de las razones por las que el floripondio representa un riesgo tan alto es que, a diferencia de otras sustancias no está regulado por las autoridades de salud en México. Esto se debe a que no es clasificado como una droga ilícita ya que es una planta comúnmente encontrada en jardines y áreas silvestres; por ello, a pesar de que no suele venderse en mercados clandestinos de drogas, su disponibilidad en la naturaleza lo convierte en una opción peligrosa para aquellas personas que buscan experimentar con sustancias psicoactivas sin conocer las consecuencias.

¿Qué hacer en caso de intoxicación por floripondio?

Lo primero que se debe hacer es llamar a emergencias de inmediato, ya que los efectos de esta planta pueden ser mortales; al llegar al hospital, es fundamental proporcionar información detallada sobre los síntomas de la persona afectada, el tiempo que ha pasado desde la intoxicación y la cantidad de floripondio ingerido o inhalado.

Una vez que la persona llega a atención médica, los médicos pueden administrar carbón activado para absorber los tóxicos, además de otros tratamientos como medicamentos para estabilizar el ritmo cardíaco y reducir la fiebre. En algunos casos, puede ser necesario utilizar oxígeno o ventilación mecánica para tratar la insuficiencia respiratoria, y en casos graves, se podrían administrar antídotos como la fisostigmina para contrarrestar los efectos de los alcaloides presentes en la planta.

Los síntomas incluyen alucinaciones, confusión mental, taquicardia, fiebre alta, dificultad respiratoria y convulsiones, entre otros.

Fotografía: Pinterest/Sandy Butler.

Finalmente, la persona intoxicada debe ser monitoreada de cerca durante el tratamiento y en las horas o días posteriores para detectar posibles complicaciones a largo plazo, como daño cerebral o trastornos psicológicos. Dado que los efectos del floripondio pueden durar varios días, la vigilancia médica constante es crucial para prevenir daños irreversibles; es así como la rápida intervención y el manejo adecuado pueden salvar vidas, por lo que la acción inmediata es esencial ante cualquier sospecha de intoxicación.