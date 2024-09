Alberto Guerra podría unirse a la tendencia de la manicura para hombres por esta importante razón

El actor cubano Alberto Guerra se robó todos los reflectores hace unos días al asistir al desfile de la firma italiana Dolce & Gabbana en la Fashion Week de París junto a la "Reina del Pop" Madonna. Durante el prestigiado evento, mostró que tiene un gran estilo y gusto por las tendencias en prendas y accesorios pero no solo de eso, también de la manicura para hombres y aquí te revelamos la importante razón.

Guerra ha conquistado el corazón de miles después de verlo en en sus más recientes producciones de Netflix "Accidente" y "Griselda". El también modelo ha llamado la atención por su talento y soltura para la actuación, precisamente por eso motivo, Madonna protagonizó junto a él la portada de una revista y desde entonces, ha logrado posicionarse en grandes eventos con importantes firmas.

Algo que recientemente mencionó para Vogue fue su gusto por la manicura para hombres, la cual dijo estará implementando próximamente en su look. Pues en el "getting ready with me" que compartió la revista en su perfil de Instagram, Alberto muestra su nail art, aunque no del todo profesional.

El actor ha llamado la atención de miles tras su participación en las series "Griselda" y "Accidente" | Foto: Instagram @el_guerra

Alberto Guerra podría unirse a la tendencia de la manicura para hombres y se le vería estupenda

El esposo de Zuria Vega enseñó las uñas que su hija le diseñó, al respecto Guerra expresó que es un estilo nuevo que le encanta y es probable que las luzca próximamente. De hacerlo no sería el primero, se uniría a todo un clan de hombres que están expresando su masculinidad a través del nail art.

Para el evento, el intérprete de series y películas se enfundo en un elegante y sofisticado traje sastre en color negro y lo combinó con joyas en color dorado. En cuanto a su manicura, limpió los restos que le quedaron el barniz que su hija le puso y se colocó un color muy sutil transparente para que se vieran naturales pero arregladas.

¿Cómo es el nail art para hombres?

El arte de uñas masculino es una forma de decorar las uñas, generalmente utilizando pinturas de uñas y adornos, que puede ser simple o muy elaboradas. Los hombres tienden a preferir los colores oscuros y neutros, y los diseños de manicura que no sean demasiado llamativos.

Aunque el estilo y el diseño de las uñas de los hombres se han vuelto más audaces y modernos en los últimos años, todavía hay muchos chicos que no están completamente seguros de cómo llevar lo mejor de su manicura. Pero si tu quieres unirte a la tendencia aquí te dejaremos algunos consejos para elegir el mejor diseño de tus uñas para tus manos.

Elige colores neutros en tus primeras veces decorando tus uñas

Prueba diferentes texturas para ver cuál es tu favorita

No le temas a lucirlas

Leva figuras geométricas pequeñas

Opta por diseños minimalistas

Elige tonos neutros en tu primera vez probando la manicura para hombres | Foto: Pinterest

