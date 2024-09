Majo Aguilar asegura que ya no hablará de su familia tras supuesta enemistad con Ángela: "se está saliendo de control"

Este lunes 23 de septiembre la famosa cantante mexicana Majo Aguilar compartió un comunicado a través de su cuenta de Instagram, en el cual declaró que ya no va a volver a decir absolutamente nada de su familia, pues comentó que los medios siempre sacan de contexto cualquier cosa que dice sobre ellos.

Explicó que la situación ya se está saliendo de control, pues le parece una cosa terrible que siempre la quieren estar contrapunteando tanto con su prima Ángela Aguilar, así como con su tío Pepe, inventando cosas y chismes sobre si tienen problemas cuando no los hay, aclarando que a ella nadie le ha hecho nada, y que al contrario siempre la han apoyado.

Majo Aguilar dijo que ya no hablará sobre su familia

Foto: Especial

Majo Aguilar aclaró que no tiene problemas con su familia

Comentó como un ejemplo, que en una reciente entrevista que le hicieron en el aeropuerto, le preguntaron si invitaría a su prima Ángela Aguilar y a su familia a su boda, a lo que ella contestó que sí, cosa que los medios comenzaron a sacar de contexto con encabezados que sobre exageraron la situación, por lo que pidió que por favor pararán con eso, pues es muy desgastante para ella ya que solo generan hate hacía ella.

Sobre la misma entrevista hizo referencia a un momento en el que le preguntaron sobre si Ángela Aguilar usaba algún truco en su cuerpo, a lo que ella se rió, aclarando que le pareció algo absurdo que le preguntaran algo así, cosa que los medios también tergiversaron.

Majo Aguilar tiene un máximo respeto por sus seres queridos

En cuanto a las declaraciones que se hicieron sobre una de sus recientes giras en las cuales no participó junto a su familia y la tacharon de contar con el apoyo de su tío Pepe Aguilar, dejó en claro que es una mujer independiente que está formando su carrera por si misma y que no tiene por que estar su tío con ella en todo momento.

Finalmente comentó que ella no se va a prestar en participar en ningún tipo de discurso de odio, por lo que optará por no volver a contestar nada relacionado con su familia, pues entiende que si bien no puede controlar lo que dice el mundo, sí puede controlar lo que ella dice, pues tiene un máximo respeto por sus seres queridos y no va a seguir permitiendo que se extienda el hate hacia ellos.

