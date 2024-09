Pepe Aguilar lanza canción contra Nodal y le envía seria advertencia: "para forajidos mi hijo, aquí no es"

Luego del polémico matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar, mucho se ha dicho al respecto, lo cierto es que los involucrados han demostrado estar muy enamorados y que les importan muy poco las críticas, pues cuentan con el apoyo de sus respectivas familias, para prueba las fotografías y todas las declaraciones que ha hecho al respecto Pepe Aguilar, el suegro del intérprete sonorense.

Pese a tener el respaldo de Pepe Aguilar, todo parece indicar que el intérprete de “Por Mujeres como tú” ya le leyó la cartilla a Nodal y lo ha hecho de una forma muy peculiar, pues bien dicen que entre músicos se entienden y que la música es el idioma universal, pues se ha filtrado un fragmento de una canción el cual más directo no puede ser con su querido yerno.

Pepe y Nodal se han visto muy cercanos.

Foto: IG @pepeaguilar_oficial

Fue a través de la cuenta oficial de Pepe Aguilar que el mismo charro compartió un fragmento de su próxima canción, misma que aparentemente está dedicada al esposo de su hija Ángela, y es que, en dicho tema se le escucha hacer referencia a Nodal al llamarle “forajido”, cabe recordar que así se ha denominado el mismo sonorense.

En dicho fragmento, además de llamar “forajido” a Nodal, también le exige al sonorense que haga bien las cosas, esto respecto a la relación con su hija Ángela Aguilar, pues de acuerdo con la letra Pepe en algún momento también fue igual de ca…nijo que el intérprete de “De los Besos que te di”.

Nodal lanzó un EP títulado "Forajido"

Foto: Amazon

“Voy a ser muy claro, haz las cosas bien. Porque para forajidos, mijo, aquí no es. Y sé que es fácil ser cabrón. Yo mismo estuve en esa situación” se escucha en la canción en voz de Pepe Aguilar

El cantante hizo el anuncio este viernes 20 de septiembre

Foto: IG @pepeaguilar_oficial

De acuerdo con lo compartido con el suegro de Christian Nodal, dicho tema será estrenado el próximo 26 de septiembre; y hasta el momento no ha revelado el título de la que promete, será una de las canciones más polémicas de Pepe Aguilar.

Por otra parte, los recién casados recientemente han dado mucho de qué hablar, luego que la intérprete de “Mis amigas las flores” aseguró en una transmisión en vivo que no volverá a decirle “amor” a su esposo, pues aunque es una forma cariñosa de referirse a él, ya no lo hará más.

Y es que, el pasado 17 de septiembre se dieron a conocer a los artistas nominados a los premios Latin Grammy entre los cuales se encuentran Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar, esto tiene muy feliz a la esposa de Nodal, por lo que no dudó en grabar un mensaje agradeciendo a la Academia por dicha distinción, sin embargo, mientras grababa el clip al fondo se escucha al papá de Inti gritar eufórico.

Debido a lo anterior, Ángela le grita a Nodal de forma cariñosa haciéndole ver que la desconcentró y hasta la asustó un poco, pero la intérprete de “Mis amigas las flores” se refirió a su esposo como “amor”, ahí cayó en cuenta que por lo menos en público y redes sociales no debe llamarlo de esta forma.

“¡Ay, no! Ya no puedo decir 'amor' porque me hacen memes”, dijo Ángela