Sabine Moussier revela el motivo de su pelea con Sian Chiong detrás de cámaras: "Me falló, me defraudó"

“La Casa de los Famosos México” comenzó con alianzas que parecían sólidas, pero la tensión en la competencia provocó que algunos de los participantes rompieran lazos con sus compañeros tanto dentro como fuera del programa. Tal y como ocurrió con Sabine Moussier, quien no dudó en encarar a Sian Chiong en plena gala luego de que descubriera todo lo que dijo sobre ella a sus espaldas pese a que se juraron lealtad y apoyarse durante los primeros días del reality.

Sian Chiong y Sabine Moussier llegaron al reality show dispuestos a enfrentar juntos cualquier obstáculo, sin embargo, el actor le dio la espalda cuando tuvo la oportunidad de salvarla y decidió usar el beneficio para continuar en la competencia, lo que provocó que la actriz fuera eliminada. Fue entonces que descubrió todo lo que sus compañeros decían sobre ella, sobre todo el actor cubano que siempre se dijo leal a su amistad, incluso, surgieron rumores de que podría existir algo más entre ellos.

La actriz no dudó en reclamarle al también modelo todo lo que dijo sobre ella y su pelea detrás de cámaras en la gala fue captada durante un live de Pablo Chagra, donde se podía ver a Moussier molesta mientras arremetía contra Sian Chiong. Mientras tanto, el actor se limitó a escucharla y pedir, una vez más, disculpas por lo que había ocurrido dentro de “La Casa de los Famosos México” cuando ella ya había abandonado la competencia.

Captan a Sian Chiong y Sabine Moussier en intensa discusió. Foto: Captura de pantalla X @cecisuxc

Sabine Moussier revela el motivo de su pelea con Sian Chiong

A unos días de la intensa discusión entre los actores, Sabine Moussier reveló el motivo y todo aquello que le dijo a Sian Chiong. En una charla con Pablo Chagra se sinceró y se dijo decepcionada por la actitud de su excompañero de cámaras, quien hasta el momento no ha parado de pedir perdón por todas sus declaraciones en el programa en las que también arremetió contra Wendy Guevara que ya le otorgó su perdón.

“La verdad es que era la primera vez que veía a Sian fuera de ‘La Casa’. Fue el único que realmente me falló, que me defraudó, se lo tuve que decir honestamente porque él y yo entramos de la mano y cuidándonos y tal. Me dijo: ‘Yo no hablaba mal de ti’, pero sí estaba, no sé si lo hizo o no, pero sí estaba cuando Adrián decía ciertas cosas o pedía ciertas otras (…) Que me hubiera fallado a mí… se lo tuve que decir: ‘estoy sentida contigo’. Yo soy una persona que habla, pero es mejor decir las cosas y saber que cuando hablen conmigo va a ser de frente”, reveló la actriz.

El actor, de 30 años de edad, no pudo contener el llanto durante una dinámica en el programa debido a las fuertes críticas y pidió perdón a México por su actitud: “Me dejé llevar por la competencia, por querer ganar y me perdí a mí mismo. ¿En qué momento me perdí? (…) Lo siento, a todos los que les hice daño, lo siento, nunca quise eso, sólo quería jugar y que mi juego no le hiciera daño a nadie y no me salió”.

Sigue leyendo:

La final de "La Casa de los Famosos México" llega al cine, Cinemex prepara función y estos son los detalles

La Güera de las Estrellas revela el nombre del ganador de La Casa de los Famosos México