Mario Bezares ahora es llamado “El suegro de México” por el furor que su hijo DJ causa en redes sociales

El reality show “La Casa de los Famosos México” no sólo le ha dado foco a los participantes, sino también a sus familias que los han apoyado a lo largo de la competencia. Así como Mario Bezares (a) “Mayito” se ha ganado el amor de la audiencia, su familia fascina; esto se enfatiza con su hijo DJ porque causó furor en la reciente Gala de expulsión y por eso “Mayito” es considerado el “suegro de México”.

La noche de ayer 22 de septiembre, Alejandro Bezares Jiménez fue parte de los panelistas de la última Gala de expulsión debido a que su papá estuvo nominado junto a Agustín Fernández, Arath de la Torre y Brigitte Bozzo. Finalmente, el noveno y último expulsado fue el modelo argentino, quien era el último integrante del cuarto Tierra.

Además de apoyar a Mario Bezares, el joven DJ -quien se presenta como Bzars- derrochó estilo con su look, como compartió a través de sus redes sociales. “Llegamos a la final. Gracias por apoyar a mi chief. Vamos por el premio gordo, juego limpio entre fandoms”.

Alejandro Bezares Jiménez, hijo de Mario Bezares, enamoró en la última Gala de expulsión. Foto: Instagram Mario Bezares.

Mario Bezares es considerado el “suegro de México”

Esto le valió elogios a Alejandro Bezares Jiménez, quien incluso publicó el GRWM -get ready with me, que significa alístate conmigo- de su outfit para la Gala de expulsión de “La Casa de los Famosos México”. También compartió el detrás de cámaras desde el foro de Televisa y otros aspectos, demostrando que le heredó a “Mayito” su buen sentido del humor.

Además de que DJ Bzars recibió comentarios positivos, Mario Bezares ya no sólo es considerado el “Tío Mayito”, sino “El suegro de México”. “Sólo iba a un programa y salió siendo el novio de todo México”, comentó una persona en la publicación del joven DJ, mientras que otras personas agregaron “ya te robaste el corazón de las chicas mexicanas” y “amamos a los Bezares que huelen a hot cakes”.

