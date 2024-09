Joanna Vega-Biestro habla de Adrián Marcelo y asegura que no esta de acuerdo con la cancelación

Adrián Marcelo se volvió a colocar dentro de los temas de conversación en diferentes programas. Su mensaje en redes sociales y el mostrar indiferencia ante las cancelaciones que ha recibido han generado más controversias alrededor de su nombre. En esta ocasión, Joanna Vega-Biestro fue la encargada de hablar sobre las cancelaciones que le están realizando en diferentes ciudades a Adrián Marcelo. La conductora dejó claro que no está a favor del tipo de contenido que genera, pero tampoco de la cancelación.

Después de ver el mensaje que sacó Adrián Marcelo, donde confirma no le importan todas las cancelaciones que le han hecho en los últimos días, ya que eso no le quita seguidores y considera que es una polémica más en su carrera. El exlíder del sindicato dejó claro que volverá a las calles para seguir generando el contenido que le gusta a su público. Esto hizo que la conductora de Sale el Sol, expusiera su opinión sobre las cancelaciones y la situación del regio.

Joanna y Gustavo Adolfo hablaron sobre las cancelaciones de Adrián Marcelo (X: saleelsoltv)

Joanna Vega-Biestro dejó claro que no está a favor de la libre expresión

La conductora de Sale el Sol aprovechó su participación para dejar claro que está a favor de la libre expresión, esto siempre y cuando esté dentro de la ley. Después de mencionar el punto de la libertad de expresión, Joanna aseguró que no iba a defender a Adrián Marcelo, pero considera que no se le debe de cancelar.

"No, no lo defiendo. Lo que sí defiendo es la libertad de expresión. Si no hubiera libertad de expresión no estaríamos aquí. Han pasado muchas figuras que te quieren demandar cuando hablas de ellos. Lo que yo defiendo es la libertad de expresión. No estoy de acuerdo con el juego de Adrián Marcelo, ni con la forma de trabajar, ni con su humor, ni nada. Pero no estoy de acuerdo con este mundo de cancelación. Si la gente lo quiere ver es su bronca", dijo Joanna.

"No estoy de acuerdo con el juego de Adrián Marcelo, ni con la forma de trabajar, ni con su humor, ni nada. Pero no estoy de acuerdo con este mundo de cancelación.", expresó Joana sobre el tema de Adrián Marcelo.

Vega-Biestro dejó claro que lo que se le 'reclamaba' era que su mensaje no se debía de dar a través de un programa nacional y en horario familiar, sin que La Casa de los Famosos México sea un programa familiar. En este sentido, Joanna explicó que si la gente quiere pagar una entrada para ver su show, están en todo su derecho.

Adrián Marcelo y la Mole han sufrido varias cancelaciones (IG: adrianmarcelo10)

Gustavo Adolfo Infante asegura que cuando le afecte en lo económico se preocupará

El periodista de espectáculos dejó claro que por ahora, Adrián Marcelo no tiene preocupaciones y sigue con su postura debido a que todavía no se ve afectado económicamente. La forma de actuar y los mensajes que manda en redes sociales cambiará cuando las cancelaciones y medidas que están implementando los medios de comunicación y algunos gobiernos locales afecten sus finanzas.

"Yo creo que sigue aparentemente muy seguro, pero cuando te empieza a afectar el bolsillo te das cuenta. La imagen pública está destrozada. La opinión de muchísima gente también es negativa, pero ya cuando te empieza a afectar la lana cambia la cosa", dijo Gustavo Adolfo.

