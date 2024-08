Sirenas mexicanas Paris 2024: ¿Grenetina en el cabello? Por qué Nuria Diosdado y las atletas de natación artística la usan en París 2024

Los atletas que llegaron a París 2024 no dejan de sorprendernos con su talento para deportes como el tiro con arco, la esgrima -donde incluso una mujer de Egipto participó embarazada-, la gimnasia con giros mortales y un equilibrio casi imposible, así como las participantes de natación artística, quienes se acaban de robar toda la atención con sus sorprendentes presentaciones en las olimpiadas, entre ellas algunas mexicanas como Nuria Diosdado.

En su actuación durante los Juegos Olímpicos, las mexicanas eligieron la canción "Don't Stop Me Now" para presentar su rutina de nado sincronizado y brillaron como nadie más, pero más allá del poderoso mensaje que nos mandaron con la letra del tema, hubieron dos aspectos que llamaron mucho la atención. El primero de ellos fue el maquillaje de alta resistencia que no se transfirió pese a pasar varios minutos sumergidas en el agua; el segundo de ellos fue su peinado, un chongo perfecto y, ¡con grenetina en el cabello!

Ellas son las sirenas mexicanas. (Foto: AFP)

Es precisamente esto último lo más comentado desde la tarde de ayer, pues se trata de un ingrediente de cocina y que además de sus usos para las gelatinas esconde muchos otros secretos para usar y uno de los más importantes en el deporte, especialmente aquel que implica pasar tiempo bajo el agua. El resultado es una capa más efectiva que el gel de pelo y que evita que los peinados se muevan de su lugar para así siempre lucir impecables, tal y como lo demostraron las "sirenas mexicanas" y otras atletas de natación artística en París 2024.

Cabe destacar que no se trata de nada nuevo ni mucho menos exclusivo de las nadadoras olímpicas, ya que este truco es muy utilizado en la natación como un fijador de cabello muy efectivo y con el que se evita que los peinados se arruinen, especialmente con los baby hairs que puede caer sobre el rostro de las atletas.

¿Qué se ponen en el cabello las nadadoras?

La grenetina natural, es decir, sin color ni sabor es el ingrediente que las nadadoras se colocan en el cabello para fijar sus peinados. De hecho, en el pódcast de "Sensibles y Chingonas", la mexicana Nuria Diosdado compartió las razones por las que suelen aplicar este producto y según aclaró, funciona como un "casco" que impide que el agua de la alberca llegue al cuero cabelludo.

Este es el resultado de colocarse grenetina en el cabello. (Foto: IG @nuriagodgiven)

Además agregó que no sólo el peinado es en el que tienen que prestar atención, pues es toda su presencia en la alberca la que ve el público y los jueces, así que además de fijarse el cabello con grenetina, es importante tener un maquillaje muy cargado e icónico. "Nos maquillamos muy marcado porque a la mitad de la alberca, imagínate, somos un puntito para la gente, para la cámara, para el juez; entonces, tiene que ser como muy exagerado", dijo.

Natación: ¿cómo se prepara la grenetina para el cabello?

Como ya te adelantábamos, las sirenas mexicanas que enamoraron en París 2024 no son las únicas que recurren a este truco para sus peinados, pues es un truco que aplican todas las nadadoras a nivel mundial. Por su parte, Nuria Diosdado ya ha compartido en el pasado su proceso para aplicarla y peinarse antes de una competencia de natación artística. Aquí te dejamos el paso a paso de lo que recomienda hacer la atleta.