Eiza González revive la tendencia cut out con un atrevido vestido de gala que destaca su belleza mexicana

De nuevo, la actriz Eiza González se llevó las miradas durante un evento porque arrasó con su belleza y estilo. La famosa, de 34 años de edad, dio un adelanto de su atuendo a través de una historia de Instagram, dejando entrever que revivió una icónica tendencia de los años 90: cut out.

Eiza González, la estrella de The Summer Gala by Gala One

La actriz de “Lola, érase una vez” y “Descuida, yo te cuido” asistió a la gala benéfica The Summer Gala by Gala One a la que se dieron cita otras personalidades conocidas a nivel global, como la actriz Emma Roberts y la cantante Camila Cabello. Sin embargo, ella fue una de las grandes protagonistas.

Eiza González se llevó las miradas en la gala benéfica The Summer Gala by Gala One. Foto: ELLE México.

Cómo es la tendencia cut out

Eiza González eligió un ceñido vestido en color champagne que cuenta con cortes en la zona del abdomen, así que lució su vientre plano. Este diseño representa lo mejor de la tendencia cut out que es definida como una “técnica de diseño que consiste en cortar secciones de la tela para dejar al descubierto la piel”, explica el sitio Flashy.

La actriz se lució con un look cut out. Foto: ELLE México.

Historia de la tendencia cut out

La tendencia estuvo en auge en los años 90, siendo una de las más icónicas que lucieron las modelos más top de esa época, como Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Linda Evangelista. En los años 2000 también se hicieron presentes las prendas cut out, así que famosas como Christina Aguilar y Britney Spears no se resistieron a ellas. Pasaron 20 años para que la tendencia cut out regresara a la escena, ya que esto sucedió en 2020.

Eiza González es una de las principales estrellas mexicanas en Hollywood. Foto: Instagram Eiza proyectos.

Eiza González, bella al estilo cut out

Este 2024, la tendencia cut out es básica y Eiza González lo puso de manifiesto con su vestido confeccionado por el diseñador australiano Christopher Esber. La prenda igual incluye fruncido, haciendo que la larga caída sea al estilo griego. Sin embargo, la actriz dejó en claro que es una belleza mexicana, siguiendo los pasos de otra estrella mexicana que triunfa en Hollywood, Salma Hayek.