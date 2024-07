Claudia Martín cambia de look y opta por el fleco recto; conoce su nueva imagen y síguele el paso

El viaje de Claudia Martín a Madrid, España, está siendo muy productivo porque no sólo está descansando, sino que también ha sido el pretexto perfecto para que renovara su imagen. La actriz y modelo mexicana, de 34 años de edad, documentó en video el proceso de su cambio de look y lo compartió en redes sociales.

“Cambio de look en Madrid. Mil gracias, primo Leopoldo, eres el mejor”, escribió la protagonista de “Sin tu mirada” en la publicación de Instagram. La licenciada en Comunicación Audiovisual acudió con este estilista, quien es experto en maquillaje y cabello. Al parecer, lo conoce desde su juventud, ya que la famosa vivió en Madrid, España, cuando estudió su carrera profesional en la Universidad Carlos III.

Sigue leyendo:

Eiza González irradia belleza sin una gota de maquillaje y con un minivestido que es infalible para el verano

Belinda luce su belleza sin una gota de maquillaje y levanta suspiros en redes: “Por qué eres tan perfecta, mi amor”

Natalia Téllez recomienda esta marca para lucir atuendos modernos como los que usa en “Netas Divinas”

Claudia Martín renovó su imagen durante su viaje a Madrid, España. Foto: Instagram Claudia Martín

Claudia Martín le dice “sí” a un arriesgado cambio de look

Claudia Martín es una de las famosas más camaleónicas porque le gusta renovar su imagen cada que puede y que un proyecto televisivo lo requiere. Ha llevado el cabello largo y corto, optando por cortes de cabello rectos y bob. También se lo ha teñido, yendo desde el negro hasta el cobrizo.

La famosa documentó en un video su cambio de imagen que realizó el estilista Leopoldo. Foto: Instagram Claudia Martín

Cómo se ve Claudia Martín con fleco

En esta ocasión, la actriz sorprendió porque se sumó a una tendencia de belleza que los expertos consideradan arriesgada porque rompe con los estilos tradicionales. La protagonista de “Los ricos también lloran” le dijo “sí” al fleco baby bang, que también es conocido como fleco o flequillo muy corto porque queda arriba de las cejas.

Claudia Martín recibe desde elogios hasta críticas por elegir el fleco baby bang. Foto: Instagram Claudia Martín

“La ventaja es que la que es linda, es linda”, le comentó vía Instagram una seguidora a Claudia Instagram.

Hubo fans que reaccionaron positivamente al cambio de look de Claudia Martín, ya que la elogiaron al escribirle “me encanta”, “lo amo” y “amo el nuevo look”. Además, le dijeron que “como sea eres hermosa” porque “la ventaja es que la que es linda, es linda”. Sin embargo, hubo quienes criticaron a la actriz, ya que le escribieron “no te favorece”, “como que te quedó muy chiquito, no me gustó” y “ojalá que ese look sea para un personaje porque está fatal”, de modo que una persona agregó que quizás es para darle vida a “la prima de Betty Pinzón”, es decir, la protagonista de “Yo soy Betty, la fea”.

Cómo es el fleco Baby bang

La característica principal del fleco baby bang es que se aleja bastante de la altura de las cejas, indica Vogue España. Estuvo en tendencia entre 2020 y 2021 y este 2024 esta de regreso gracias a famosas como Claudia Martín, así como las argentinas Cazzu y Lali Espósito. Al ser un fleco corto, la atención se la llevan los ojos, destacando la mirada y eso es favorable para la actriz de origen oaxaqueño porque tiene unos grandes y expresivos ojos verdes aceitunados.