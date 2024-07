Ariadne Díaz regresa al cabello cobrizo, el tono de tinte que es ideal para renovar el look este verano

No sólo es bella, sino que Ariadne Díaz también corre riesgos porque renueva su imagen cada que puede o va a comenzar un proyecto. Ha llevado el cabello largo y maxi largo y también lo ha teñido en tono negro y castaño claro y castaño oscuro. Sin embargo, un tono que le queda perfecto es el cobrizo que usó en un pasado y ahora volvió a apostar por él.

La actriz mexicana, de 38 años de edad, publicó un video en el luce su cambio de look que destaca su belleza natural. Con la sonrisa pícara que la caracteriza, la protagonista de “La malquerida” luce su cabello en tono cobrizo, que en los últimos años ha sido de las opciones más solicitadas para renovar la imagen.

Sigue leyendo:

Total look, la tendencia que Michelle Salas propone para el verano con este elegante outfit blanco

Salma Hayek comprueba que el verde olivo es el nuevo beige con este elegante look de tres piezas

Los tres tipos de tenis para usar este verano con vestidos, según expertos de moda

Ariadne Díaz no teme renovar su look. Foto: Instagram Ariadne Díaz.

Ariadne Díaz, bella con el cabello cobrizo, el tinte del verano

Ariadne Díaz grabó el video para hacer un trend cómico, ya que vincula a su pareja, el actor brasileño Marcus Ornellas, y la afición de los hombres por el fútbol, especialmente la admiración por el jugador argentino Lionel Messi. Sin embargo, lo que llama la atención es la melena de la famosa, quien lleva el cabello recogido con una cola de caballo.

“Qué belleza de mujer”, “estás hecho un bombón” y “hermosa”, son algunos elogios que recibió la actriz, quien es originaria de Puerto Vallarta, Jalisco. Por su belleza, es una de las celebridades más hermosas de su generación.

La actriz regresó al tono cobrizo que tanto le favorece. Foto: Instagram Ariadne Díaz.

Cobrizo, el tono ideal para renovar el look

Como sucede con todos los tintes, el cobrizo tiene variantes y eso da la pauta para tener un look tanto clásico como moderno. de acuerdo con Abril et nature, los tonos cobrizos naturales son 6.34N, 7.34N y 7.43N, lo que quiere decir que tienen reflejos dorados y no son muy naranjas). También se encuentran los tonos cobrizos naturales claros 7.44N, 8.44N y 8.04 que tienen mayor intensidad, así que sí son más naranjas.

Por lo general, los expertos en belleza aconsejan decolorar el cabello para obtener el color deseado, sobre todo si el cabello es oscuro. Sin embargo, otra opción es recurrir a aclarar el cabello, que es un proceso menos agresivo con el cabello.