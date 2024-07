Calendario lunar de julio: los mejores días para cortarse el cabello

¿Renovar el look en julio? Si ese es el plan, no sólo necesitas tener una propuesta que siga las principales tendencias de belleza que recomiendan los expertos, sino que también requieres elegir el mejor día para hacerlo. El calendario lunar de julio es prácticamente la guía para seleccionar los mejores días para cortarse el cabello.

Hay varias maneras de cambiar de look y los cortes de cabello son las opciones más básicas porque no se tiene que recurrir a los tintes o tratamientos que a la larga dañan el cabello. Aunque parezca que no hay relación entre los cortes de cabello y la luna, esto es todo lo contrario porque el satélite natural de la tierra influye en todos los aspectos de la vida.

El calendario lunar es una guía para elegir el mejor día para cortarse el cabello. Foto: Pexels.

Cuáles son los mejores días para cortar el cabello, según el calendario lunar

Al respecto, expertos en peluquería indican que seguir el calendario lunar de julio es importante para cuidar la salud y belleza del cabello. Por lo mismo, hay que recordar las siguientes fechas porque se vinculan con las fases de la luna:

Luna nueva: viernes 5 de julio 2024

Cuarto creciente: sábado 13 de julio 2024

Luna llena: domingo 21 de julio 2024

Cuarto menguante: sábado 27 de julio 2024

La luna influye en varios aspectos de la vida, incluso en lo relacionado con la belleza. Foto: Pexels.

El sitio Instyle, que se enfoca en cuestiones de belleza, recomienda los siguientes días para cortarse el cabello para que crezca fuerte y sano:

Martes 2

Miércoles 3

Jueves 4

Sábado 13

Domingo 14

Miércoles 24

Jueves 25

Cortarse es de las maneras más fáciles y rápidas de renovar el look. Foto: Pexels.

En cambio, si la meta es realizarse algún tratamiento capilar que estimule el crecimiento del cabello, mientras se mantiene sano y fuerte, las mejores fechas a considerar son las siguientes: