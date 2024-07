Eiza Gonzalez, Camila Cabello y Emma Roberts sorprenden en la Summer Gala de Gala One en Francia con coqueto baile: VIDEO

La Costa Azul se convirtió en el epicentro del glamour y la moda este verano, especialmente durante la celebración de la Summer Gala de Gala One. Entre las figuras que brillaron con luz propia destacaron la mexicana Eiza González, Camila Cabello y Emma Roberts, quienes no solo deslumbraron con sus atuendos, sino que también deleitaron a los presentes con un elegante y coqueto baile.

La mexicana deslumbró con su vestido.

Foto: IG @eizagonzlez

Sigue leyendo:

VIDEO: alumno de La Academia se desmaya en vivo durante un ensayo, así fue el momento

Rafael Amaya regresa a sus inicios y canta ska, así se escucha

Eiza, Camila y Emma sorprenden con baile coqueto

En redes sociales han circulado algunos videos en donde se puede apreciar a la hermosa actriz mexicana en compañía de Camila Cabello y Emma Roberts, durante el show privado de Kylie Minogue en donde las tres famosas no pudieron dejar de bailar y cantar los temas Kylie, y es justo un clip en donde se aprecia a Eiza como buena latina mover todo el cuerpo.

En redes sociales, los comentarios sobre el baile de Eiza sobresalen, pues, solo se pueden leer buenas críticas hacia la actriz mexicana, y es que, González baila con mucho ritmo mientras que sus famosas amigas apenas y se mueven, por lo que piden que tengan más soltura al bailar, sin embargo, las tres mujeres lucen hermosas, pues brillaron con luz propia, dejando una marca indeleble en el corazón de la alta sociedad internacional y estableciendo un estándar elevado para los eventos venideros en la temporada de verano.

Eiza, Camila y Emma conquistan Francia con sus looks

Eiza González, conocida por su impecable sentido del estilo, no defraudó en este evento. La actriz mexicana optó por un sofisticado vestido fruncido en tono Champán. Este vestido no solo resaltó su figura con delicados drapeados que dejaban al descubierto su abdomen, sino que también evocaba la elegancia clásica. Complementando su look con joyería dorada y sandalias de tacón, Eiza demostró una vez más por qué es considerada un ícono de la moda en los círculos más exclusivos.

Camila Cabello, por otro lado, apostó por un enfoque más audaz al lucir un vestido negro con detalles cut-outs, una tendencia que ha estado ganando terreno en las pasarelas y eventos de alta costura. Su elección no solo captó la atención por su estilo vanguardista, sino que también destacó su propia personalidad vibrante y llena de energía, un reflejo de su talento musical y presencia escénica.

Emma Roberts, conocida por su elegancia innata, optó por un look sobrio y elegante, una opción que resonó perfectamente con el ambiente de la gala veraniega. Su elección no solo demostró su habilidad para fusionar lo clásico con lo contemporáneo, sino que también subrayó su sofisticación innata y su habilidad para adaptarse a las últimas tendencias de la moda.