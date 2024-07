Reduce la inflamación por estreñimiento o colitis en tan sólo 10 minutos, ¡y luce un vientre plano!

El vientre plano es la meta de miles de mujeres especialmente ahora que llegó el verano y las vacaciones están a punto de iniciar; sin embargo, el sobrepeso o problemas estomacales pueden ocasionar una inflamación que además de dolorosa nos hace sentir poco cómodas con nuestro cuerpo. Si bien es cierto que en pleno 2024 todas tenemos en mente el body positive y el amor propio para aceptarnos tal y cual somos, también es una realidad que puede causarnos algunas inseguridades, especialmente cuando llegan esos días en los que por dentro nos sentimos mal.

Así que si tú eres una de las mujeres que por alimentación, por el clima o por cualquier otro factor como enfermedades sufres de problemas como colitis, estreñimiento, exceso de gases o cualquier otro problema abdominal que te ocasiones inflamación a causa de una mala digestión, aquí te compartimos una rutina de yoga de menos de 10 minutos con la que aliviarás los molestos síntomas acompañados de dolor.

Sigue leyendo:

Alimentos que debes evitar comer si padeces colitis

Yoga: 3 posturas para principiante que te ayudarán a dormir

Sentirás alivio de inmediato. (Foto: Pexels)

Al tratarse de una rutina de pocos minutos la puedes realizar al comenzar tu día o al terminarlo, pues no te robará demasiado tiempo y te ayudará a encontrar el bienestar y sentirte plena contigo misma, al mismo tiempo reducirás considerablemente la inflamación y por lo tanto lograrás ese vientre plano que tanto deseas. No está de más recordar que esta secuencia no reemplaza a un tratamiento médico, por lo que también es primordial que también te asesores con un experto.

Ejercicios de yoga para reducir la inflamación abdominal y estomacal

Andre Carvo, experta en esta disciplina, compartió en su canal de YouTube una rutina de menos de 10 minutos con la que notarás resultados en tu figura de forma rápida y la mejor parte es que todos los ejercicios son de bajo impacto y son movimientos suaves acompañados por la respiración. Algunos de los métodos que se utilizan también te ayudarán a tener un mejor control, masajear tus órganos y además mover todas las obstrucciones que te están causando malestar.

Los ejercicios son tan simples como este. (Foto: Pexels)

Recuerda que aunque toda esta secuencia de yoga no requiere de demasiado esfuerzo, deberás realizarla según tus límites y capacidades, pues esta es la forma más efectiva de trabajar nuestro cuerpo y el respeto que le tengamos también nos ayudará a que a la larga nos sea posible agregar mayor intensidad a las rutinas.

Aquí te compartimos el video para que realices este ejercicio desde casa y en tus tiempos libres para conseguir un vientre plano al eliminar la inflamación del cuerpo. Es importante que realices los ejercicios de forma correcta para notar resultados y evitar lesiones. ¿Lo intentarás? Te aseguramos que te sentirás mejor que nunca.