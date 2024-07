Yoga: 3 posturas para principiante que te ayudarán a dormir

En la actualidad es complicado alcanzar los niveles de sueño reparador recomendados por los médicos, esto se debe en muchos casos porque estamos sobre estimulados en el día a día, lo que complica sobremanera que a la hora de dormir alcancemos un punto máximo de descanso y que nuestro cuerpo se alcance a recuperar para las tareas del día siguiente. ¿Te ha pasado que al despertar te sientes mucho más cansado?

Si tu respuesta es positiva tenemos para ti algunas recomendaciones que te ayudarán a mejorar tus niveles de sueño, para ello sólo requieres realizar algunas posturas de yoga que te ayudarán a tener un mejor sueño. Si no eres experto en la material no te preocupes, ya que son para principiantes, muy fáciles de hacer e incluso las puedes hacer desde tu cama

3 posturas de yoga que te ayudarán a dormir

Si no eres experto en yoga no tengas miedo, pues no necesitas serlo para poder realizar estos movimientos, ya que son muy sencillos y siendo constante mejorará tu capacidad para hacerlo sin complicación. Un estudio hecho por la Universidad de Harvard establece que realizar este tipo de ejercicios es muy benéfico para conciliar el sueño, incluso si padeces insomnio te ayudará a reducirlo.

Maestros de yoga pueden dormir mejor, tiene capacidad para conciliar el sueño 10 minutos más rápido que el resto de la población y se despiertan menos durante la noche, por lo que su sueño es reparador y al día siguiente amanecen más descansados. Eso es el sueño de muchos, sobre todo de aquellos que no logramos relajarnos con facilidad, por ello te dejamos aquí las 3 posturas de yoga que te ayudarán a dormir como bebé.

Bebé Feliz

Para hacer esta posición te acuestas boca arriba y acercas las rodillas al pecho, sujeta los bordes exteriores de los pies o de los tobillos con tus manos. Esto hace que tus caderas se abran y estira la parte interna de los muslos, la ingle y los isquiotibiales. Si lo deseas puedes balancearte suavemente de un lado a otro, de modo que se libere la tensión de tu cadera. Ayuda a calmar la mente promueve la relajación.

Paloma reclinada

Te acuestas boca arriba flexiona las rodillas. Cruza un tobillo sobre la otra rodilla, levanta la pierna y crúzala sobre la otra manteniendo la rodilla flexionada. Apoya el tobillo en el muslo justo arriba de la rodilla opuesta formando un triángulo. Te ayudará a estirar la zona lumbar.

Torsión

Te recuestas boca arriba, juntas tus rodillas y las dejas caer de lado, mientras mantienes tu torso recto junto con tu cabeza mirando hacia el cielo. Este movimiento debes hacerlo hacia cada lado. Te ayudará a estirar la parte lumbar y sacra de la cadera.

Yoga para dormir