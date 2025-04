Banco Azteca: Destacan solidez en la banca

Cuando todo alrededor es incertidumbre, tener confianza en el sistema financiero del país es un activo muy valioso, destacó Alejandro Valenzuela del Río, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca.

Refirió que hoy en día se está viviendo en una etapa en la que la palabra que predomina es incertidumbre, una condición que hace muy difícil la toma de decisiones.

Esto, derivado de las políticas comerciales que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está llevando a cabo a nivel global y que se traducirían en menor crecimiento económico mundial y aumentos inflacionarios, además de una posible ruptura nueva de las cadenas de valor.

De ahí que, dijo, predomina un entorno VICA, que es un acrónimo de Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad.

Y en este sentido, apuntó, destaca la incertidumbre, ya que la gente no sabe qué va a pasar.

“Eso te golpea directamente en tu capacidad de planear, de tener un horizonte de inversión y poder saber en qué apostar” apuntó.

“Cualquier empresario apuesta en un entorno para ver si le conviene o no invertir su capital en algo que le va a dar réditos y obviamente sabe que hay riesgos, pero cuando no los puede cuantificar correctamente, pues no invierte”, dijo en entrevista con El Heraldo de México previa a la 88 Convención Bancaria.