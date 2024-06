5 productos de skincare que tienes que probar para tener una piel radiante en el verano

Así como las estaciones cambian, nuestra rutina de cuidado facial también se debe transformar para continuar brindándonos la protección necesaria. Es así como durante los meses más fríos del año se suelen usar productos más pesados para hidratar la piel y soportar las inclmencias del frío; en el verano, por el contrario, las expertas recomiendan incorporar productos ligeros y que formen barreras protectoras en contra de los rayos del sol.

De esta forma, con la llegada del verano, nuestra piel se enfrenta a retos particulares: el sol más fuerte, el calor y la humedad pueden afectar su salud y apariencia. Para lucir una piel radiante durante esta temporada, es crucial elegir los productos adecuados, por lo qie aquí te presento cinco productos de skincare que deberías considerar incorporar en tu rutina en esta temporada de calor.

Con estos cinco productos esenciales y algunos hábitos saludables, podrás disfrutar de una piel luminosa y saludable durante toda la temporada.

1. Protector Solar: la clave para una piel sana

El protector solar es, sin duda, el producto más importante para el cuidado de la piel durante el verano. La exposición prolongada a los rayos UV puede causar daños significativos, incluyendo quemaduras solares, envejecimiento prematuro y un mayor riesgo de cáncer de piel y para ello, el protector de La Roche-Posay Anthelios Melt-in Milk Sunscreen SPF 100 es un esencial durante el verano.

Este protector solar ofrece una protección de amplio espectro con SPF 100, ideal para aquellos días de intensa exposición solar. Su fórmula es resistente al agua y no deja una sensación grasosa, lo que lo convierte en una excelente opción para todo tipo de piel, además, es rica en antioxidantes que ayudan a proteger la piel contra los radicales libres.

Recuerda que el bloqueador solar es un indispensable para la temporada de calor.

2. Sérum de vitamina C: brillo y protección

La vitamina C es un potente antioxidante que ayuda a iluminar la piel, reducir la apariencia de manchas oscuras y proteger contra los daños causados por los radicales libres y la exposición solar; y la recomendación favorita de las expertas es el sérum Skinceuticals C E Ferulic, ya que cuenta con una combinación de vitamina C, vitamina E y ácido ferúlico que juntos potencian sus efectos antioxidantes y mejoran la firmeza y luminosidad de la piel. Es ideal para usar por la mañana, antes del protector solar.

La aplicación de este producto te ayudará a atrapar la humectación de tu piel sin dejarte una sensación grasosa.

3. Hidratante ligero: mantén la piel hidratada sin sentirla pesada

En verano, nuestra piel tiende a producir más sebo debido al calor y la humedad, por lo que un hidratante ligero es esencial para mantener la piel hidratada sin añadir grasa extra, para ello la crema Neutrogena Hydro Boost Water Gel es perfecta para los meses de verano debido a su fórmula ligera y de rápida absorción. Está enriquecido con ácido hialurónico, que atrae la humedad a la piel y la mantiene hidratada por más tiempo, además, su textura en gel es refrescante y no comedogénica, lo que significa que no obstruirá los poros.

Aunque no lo creas, durante el verano también es necesario mantener la piel con una buena hidratación.

4. Exfoliante suave: renovación celular sin irritación

La exfoliación es clave para mantener una piel radiante, ya que ayuda a eliminar las células muertas y promueve la renovación celular. Sin embargo, es importante elegir un exfoliante que no sea demasiado agresivo, especialmente en verano cuando la piel puede estar más sensible y para ello, el producto Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant es una elección muy acertada.

Este exfoliante químico contiene ácido salicílico (BHA) que penetra en los poros para eliminar el exceso de sebo y las impurezas. Es ideal para todo tipo de piel y es lo suficientemente suave para usarlo diariamente. Además, ayuda a mejorar la textura de la piel y reducir la apariencia de los poros.

Esta exfoliación suave te permitirá eliminar las impurezas de tu piel sin dañarla.

5. Bruma facial refrescante: hidratación y frescura al instante

Una bruma facial puede ser tu mejor aliada durante los días calurosos ya que no solo proporciona una sensación refrescante inmediata, sino que también ayuda a hidratar y revitalizar la piel durante el día, y para ello, el Evian Natural Mineral Water Facial Spray es un clásico que todas las expertas recomiendan.

Este spray facial contiene agua mineral natural que ayuda a hidratar y tonificar la piel, por lo que es perfecto para llevar en el bolso y usarlo en cualquier momento del día para refrescar la piel. Además, su fórmula es apta para todo tipo de piel, incluyendo las más sensibles.

Esta bruma facial la puedes aplicar a lo largo del día para refrescarte en cualquier momento.

Consejos adicionales para tener una piel radiante durante el verano

Para mantener una piel radiante durante el verano, es esencial adoptar ciertos hábitos y prácticas de cuidado; en primer lugar, la hidratación adecuada es fundamental. Bebe al menos ocho vasos de agua al día para mantener tu piel y cuerpo bien hidratados, lo que ayudará a eliminar toxinas y mantener la elasticidad de la piel. Además, intenta consumir alimentos ricos en antioxidantes, que combaten los radicales libres y promueven una piel más saludable y luminosa.

La protección solar es otro aspecto crucial para el cuidado de la piel en verano, ya que además de usar un protector solar de amplio espectro, es recomendable usar sombreros de ala ancha y ropa protectora para minimizar la exposición a los dañinos rayos UV. Evita exponerte al sol durante las horas pico (entre las 10 a.m. y las 16:00 horas) y busca sombra siempre que sea posible.

La protección adecuada previene el envejecimiento prematuro y reduce el riesgo de cáncer de piel.

Por último, no olvides cuidar áreas específicas como los labios y los ojos, usa bálsamos labiales con SPF y gafas de sol para proteger estas zonas sensibles del sol. Mantén tus brochas y esponjas de maquillaje limpias para evitar la acumulación de bacterias que pueden causar brotes e irritaciones y si pasas mucho tiempo en interiores con aire acondicionado, considera usar un humidificador para mantener la humedad adecuada en el ambiente y prevenir la resequedad de la piel.