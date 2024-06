Soy la mamá que no le va a dar azúcar ni sal a su hijo hasta los 2 años

“No va a pasar nada si le das una paletita”, ¡sí va a pasar y mucho! Las personas me critican porque limito el consumo de azúcar y sal en la comida de mi bebé, pues antes no se acostumbraba eso, el primer contacto que tenían los bebés con el azúcar era a través de la miel en chupones durante sus primeros días de vida. Hoy se sabe que al comer este alimento derivado de las abejas corren un alto riesgo y no es recomendado, también se conoce que ya no es bueno preparar sus alimentos con sal y mucho menos con azúcar por lo menos hasta los dos años de edad.

Desafortunadamente muchas niñas y niños tienen problemas dentales cuando llegan a la edad de tres a cinco años y esto se debe a que muchos de ellos comieron azúcar en exceso y las caries terminaron con sus dientitos. Este es apenas uno de los graves daños que puede ocasionar que los niños coman azúcar sin moderación. Probablemente algunos padres no estaban conscientes del daño que estos ingredientes les ocasionan, por eso es momento de que te informes al respecto.

Desafortunadamente muchas niñas y niños tienen muchos problemas dentales cuando llegan a la edad de 3 a 5 año | Foto: Freepik

Ni sal ni azúcar para mi bebé hasta los dos años, ¿qué dicen los expertos?

Para explorar y resolver todas las dudas de las mamás que quieren que sus chiquitines se alimenten correctamente, El Heraldo de México contactó a la nutrióloga materno infantil y fundadora de “Mis primeros bocados”, Cynthia Calva, para que nos explique si se trata de una moda o una cuestión de salud y cuidados alimenticios con los bebés.

Nuestros pequeños aprenderán a comer a partir de lo que nosotros les brindemos en sus primeros años de vida, por eso es fundamental que lleven una alimentación saludable lejos de estos dos ingredientes que como en el caso del azúcar, no aporta nada a nuestro organismo y además es importante respetar los llamados "mil días de vida".

Nuestros pequeños aprenderán a comer a partir de lo que nosotros les brindemos | Foto: Freepik

De acuerdo con lo explicado por Cynthia, durante estos "mil días de vida" de los bebés, es decir antes de los dos años, ocurre una codificación genética en la que los menores recibieron nutrientes del embarazo o de fórmula, pero a partir de los 6 meses ya empiezan a recibir nutrientes externos y si en esta primera etapa incluimos ingredientes sanos, crearán en el organismo defensas y una mejor calidad de vida, no obstante, si incluimos alimentos dañinos como el azúcar, tendrá impactos negativos.

Consecuencias del azúcar en los bebés

Señala que lo ideal es retrasar lo más que se pueda el consumo de azúcar, idealmente sería después de los dos años. La nutrióloga también explica que esta ocasiona graves daños a la población en general, pero sobre todo en etapa lactante y hasta los dos años por lo que si empezamos a agregar este ingrediente no nutritivo se empezarán a reflejar consecuencias como:

Formación de caries y problemas odontológicos

Picos de glucosa elevados

Altera la palatabilidad

Obesidad

Enfermedades degenerativas

Trastornos de la conducta alimentaria

Lo ideal es retrasar lo más que se pueda el consumo de azúcar | Foto: Freepik

¿A qué edad se puede agregar sal a la comida de los bebés?

En el caso de la sal ocurre algo distinto, Calva refiere que este ingrediente contiene tres minerales: sodio, cloruro y yodo, estos tienen un beneficio y cumplen una función en nuestro organismo así como en el de los bebés. Sin embargo, especificó que lo realmente perjudicial para la salud es el exceso.

La edad recomendada para agregar sal a los alimentos de los bebés es después de los 12 meses, debe ser sal yodada y en pequeñas cantidades y recomienda no sobrepasar de uno a 1.5 gramos de sal: "El único contacto que deberían tener con la sal es la que agregamos a sus alimentos en una cantidad pequeña y solo para cocinar, la sal no se debe utilizar para añadir una vez lista la preparación".