Vinagre blanco, el ingrediente casero más efectivo para eliminar piojos y liendres en temporada de calor

Con las altas temperaturas también viene la propagación de piojos y liendres, por eso es fundamental que en esta temporada mantengas algunas acciones de prevención ,pero también te apliques de inmediato un antídoto si te contagiaste tú o tus hijos. Es importante que actúes de inmediato ante una infestación.

Para hacerlo, hay un ingrediente de cocina altamente recomendada para eliminar piojos y liendres del cabello y del cuero cabelludo. Los piojos son insectos muy molestos que generan una fuerte picazón y ardor en la cabeza. Los piojos de la cabeza se alimentan de la sangre del cuero cabelludo, la hembra pone huevos (liendres) los cuales se adhieren al cabello, algo que también se ve antihigiénico.

Los piojos de la cabeza se alimentan de la sangre del cuero cabelludo | Foto: Freepik

La receta casera más efectiva para eliminar piojos y liendres

Lo único que necesitas es vinagre blanco, este ingrediente es altamente efectivo para eliminar los piojos y las liendres, sin embargo, se debe tener precaución al usarlo porque puede irritar los ojos. Después de que lo uses estos bichos caerán muertos de inmediato, pero debes repetir esta acción a diario durante tres días.

Paso a paso

Moja tu cabello con agua tibia

Si tu cabello es largo usa dos tazas de vinagre blanco

Mójalo con el vintage y masajea

Antes de que seques pasa tu cepillo antipiojos

Si lo deseas, después lava tu cabello con shampo antipiojos

Lo único que necesitas para eliminar piojos es vinagre blanco | Foto: Pinterest

¿Cómo prevenir un contagio de piojos?

Los piojos son pequeños insectos que se alimentan de sangre del cuero cabelludo y se alojan en la cabeza. Estos diminutos insectos afectan con mayor frecuencia a los niños y se producen únicamente por contacto directo del pelo de una persona que está infestada a de otra.

Los piojos no son un signo de falta de higiene personal ni de condiciones de vida poco higiénicas. Se dice que transmiten enfermedades, pero no es así, no producen enfermedades bacterianas ni virales. Para prevenirlos, hay algunas acciones que te pueden funcionar.

Amarrarse el cabello en lugares públicos

Lavarse todos los días el cabello

Cepillar el cabello todas las noches

Colocar la ropa de calle así como accesorios lejos de nuestro lugar de dormir

No compartir mascadas, lentes, almohadas ni sombreros