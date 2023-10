¿Cuáles son los tratamientos contra piojos más baratos y efectivos, según la Profeco?

Tristemente, las posibles plagas de chinches no son las únicas preocupaciones que tienen los chilangos en este momento. Desde siempre una alerta recurrente, especialmente en los más pequeñitos del hogar, son los piojos. Sí, esos parásitos que tienen el tamaño de un ajonjolí y que se adhieren a la piel de la cabeza dejando sus huevecillos en el cabello, las llamadas "liendres". Aunque no vuelan ni saltan, quitarlos no es tan fácil como parece. Precisamente por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha sacado una lista de los mejores y más económicos tratamientos para erradicarlos. Te contamos cuáles son.

Recuerda que los piojos pueden transmitirse de distintas formas. En este sentido, es fácil pasarlos con el contacto directo entre las cabezas, pero también es factible al compartir determinados instrumentos como sombreros, peines, accesorios para el cabello, almohadas, toallas, tapicería e incluso los audífonos. Así que mejor toma tus precauciones y evita prestar estos productos de uso personal. Ahora sí vamos con los tratamientos.

Evita que tus pequeños compartan sus peines, cepillos u objetos personales. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuáles son los tratamientos para piojos más baratos según la Profeco?

Debido a su pequeño tamaño así como a la forma en que suele adherirse en el cabello, quitar los piejos y las liendres suele ser una tarea complicada. No obstante, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha recomendado combinar el uso de champús con algunas lociones y la remoción manual. Asimismo, hay algunos establecimientos que brindan el servicio. Entre los más económicos dados a conocer por la revista de Profeco se encuentran los siguientes:

1. Solvo Clínica de Piojos: es la clínica más barata propuesta por la Profeco con un costo de 550 pesos. Con dos sesiones, este servicio ofrece el diagnóstico de los piojos y liendres, el equipo de succión, la loción Solvo y la peineta especializada así como el equipo de disecado, una revisión semanal y el diagnóstico de la familia del paciente.

2. Bye Piojito Stop: con un precio de 650 pesos, se localiza en el Estado de México (Edomex) y te ofrece el diagnóstico por parte de los especialistas, el tratamiento en cabina y la aspiración de piojos y liendres. Todo esto se realiza con la utilización de productos naturales y además te entregan un certificado escolar por si lo requieres.

3. ¡Ay Piojos!: con sucursales en el Edomex y la Ciudad de México, cuesta 700 pesos y se encargan de la extracción del contagio en la clínica. Luego de eso, de 3 a 4 días posteriores se agenda una cita de revisión, mientras que a los 15 días después del tratamiento, se realiza la aplicación de una garantía.

Por lo regular, los establecimientos trabajan en dos sesiones. Foto: Profeco.

4. Pioouch Off: únicamente ofrece sus servicio en la CDMX y tiene un costo de 765 pesos. El paquete incluye los servicio de revisión y diagnóstico, la extracción de piojos y liendres, la aspiración con tecnología europea especializada así como una revisión final y las recomendaciones correspondientes.

5. La Piojería: se trata de una empresa con varias sucursales en estados como CDMX, Edomex, Jalisco, Querétaro, Michoacán, Sinaloa, Nayarit, Colima, Sonora y Yucatán. Sus servicios cuestan 750 pesos e incluyen la revisión y el diagnóstico, la aplicación de un mousse hecho a base de enzimas que actúan sobre piojos y liendres y la extracción de los mismos. Además, también se contempla una cita de seguimiento a los 7 días, la revisión de la mamá del paciente sin costo y un certificado escolar.

¿Cómo saber si alguno de tus pequeños tiene piojos?

Recuerda que también puedes darte cuenta con la presencia de liendres. Foto: Cuartoscuro.

Antes de consultar alguno de los tratamientos dados a conocer por la Profeco recuerda que para saber si tus pequeñitos tienen piojos o no, es conveniente tomar en cuenta cuáles son sus síntomas. Entre los más importantes se encuentran la picazón intensa en el cuero cabelludo y la sensación de cosquilleo por el movimiento del pelo. También puedes darte cuenta por las liendres, mismas que se adhieren en los tallos del cabello, son muy pequeñas y se localizan alrededor de orejas y nuca.

