Kate Middleton podría no regresar a la vida pública en lo que resta del año por su tratamiento contra el cáncer: "no hay nada planeado"

La última vez que se vio en público a Kate Middleton fue en diciembre de 2023, poco antes de Navidad y después su ausencia se dio inicio a una ola de especulaciones que la obligaron a salir a dar detalles sobre las razones por las que se mantuvo fuera de sus actividades reales: el cáncer. De esta manera se convirtió en la segunda miembro de la Familia Real Británica, detrás del rey Carlos III, en ser diagnosticada con esta enfermedad.

Aunque en un inicio se había dicho que la royal regresaría a sus actividades después de pascua, festividad que terminó hace semanas, ahora un medio estadounidense habló con personas cercanas a la princesa de Gales, quienes dijeron que probablemente la esposa de William no retomará su agenda real en lo que resta del año. Lo anterior ya desató de nueva cuenta los ya callados rumores sobre su estado de salud, pero ahora también resalta que necesita tiempo de recuperación mientras se somete al tratamiento contra el cáncer.

Mientras tanto el príncipe William sigue su agenda en solitario. (Foto: IG @princeandprincessofwales)

¿Cuándo regresa Kate Middleton a sus actividades tras ser diagnosticada con cáncer?

En las últimas horas ha crecido el rumor de que la princesa Kate de Gales podría no regresar a la vida pública en lo que resta del 2024, esto luego de que el medio estadounidense The Daily Beast platicó con una fuente que reveló lo anterior. De acuerdo con los detalles filtrados por el sitio web antes mencionado y retomado a nivel mundial, la mamá de George, Charlotte y Louis:

"No aparecerá en público durante el resto del año y estará rodeada de su familia mientras continúa con un tratamiento de quimioterapia preventiva", dijeron fuentes reales y amigos al Daily Beast.

A la declaración anterior se suma la de otra fuente que dijo que: "hay muchas personas involucradas en la planificación, necesitan saber con mucha antelación qué están haciendo los directores. Me han dicho que la agenda de Kate para este año está vacía. No hay nada planeado. Es posible que no aparezca en público durante el resto del año".

La última vez que la royal apareció fue el 22 de marzo al revelar que tiene cáncer. (Foto: IG @princeandprincessofwales)

Si bien nada de esto está confirmado, quienes fueron cuestionados por el medio también aseguraron que para afrontar las teorías de conspiración, es probable que Kate pronto reaparezca en otro video para dar más detalles sobre su estado de salud, pues la última vez que ocurrió, "resultó ser una forma muy eficaz de mantener a raya a los teóricos de la conspiración".

Asimismo, padres de los compañeros del colegio de sus hijos también dieron sus declaraciones sobre el retorno de Middleton y coinciden en que este 2024 será totalmente para la recuperación de la princesa. "No la he vuelto a ver desde el video. Todos nos sentimos muy protectores con ella, pregúntale a cualquiera en la escuela", dijo una mamá de la misma escuela a la que asisten George, Charlotte y Loius.

En medio del cáncer, Kate Middleton y su familia pasarán días de descanso en el campo

Según el mismo medio, en medio de su tratamiento contra el cáncer, la futura reina consorte y su familia se irán a Sandringham Estate para disfrutar de la casa de campo que tienen allí, pues no hay que olvidar que la próxima semana en el Reino Unido habrá un día feriado escolar. Además de ella, sus hijos y esposo, se espera que sus padres la acompañen en este viaje fuera de la ciudad.

Por esta imagen alterada, Kate Middleton se vio obligada a aparecer para aclarar los rumores sobre su paradero. (Foto: IG @princeandprincessofwales)

En lo que respecta a lo escolar, otros padres del colegio en el que van los hijos de Kate Middleton y el príncipe William dijeron que no la han visto en los eventos deportivos y otros más organizados por la escuela, aunque ella y el príncipe de Gales solían asistir a cada reunión.