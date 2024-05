Publican retrato nunca antes visto de Kate Middleton y causa polémica en Reino Unido

Kate Middleton se encuentra alejada de la vida pública desde hace unos meses, luego de que anunció que fue diagnosticada con cáncer. Fue el pasado mes de marzo cuando la princesa de Gales compartió su estado de salud y dio a conocer que se tomaría un tiempo para su recuperación; no obstante, su imagen sigue acaparando los medios de comunicación en Reino Unido y recientemente una revista se vio envuelta en polémica por publicar un retrato de la princesa.

El controversial retrato fue compartido por la revista Tatler, la cual lo hizo como un homenaje a Kate Middleton, sin embargo, causó inconformidad entre los ingleses debido al poco parecido que hay entre la princesa y la imagen. La polémica llegó hasta las redes sociales, donde diversos internautas criticaron la obra creada por la artista británico-zambiana, Hannah Uzor, quien fue la encargada de crear esta obra inédita.

El retrato ha sido fuertemente criticado. Foto: @Tatlermagazine

La artista dibujó el look que Kate Middleton utilizó durante la primera cena de gala del rey Carlos III, la cual tuvo lugar en el palacio de Buckingham. En aquella ocasión, la princesa de Gales lució un espectacular vestido de Jenny Packham, mismo que fue dibujado en el retrato. Hannah Uzor también dibujó la tiara Lover's Knot y los pendientes bautizados como Herradura y Laurel, accesorios favoritos de Diana Spencer. Pese a que la artista se mantuvo fiel a los detalles, fue el rostro de Kate Middleton lo que desató la polémica, ya que a los ingleses no les gustó la forma en la fue representada.

Aunque la que la artista aseguró que se basó en fotografías de Kate Middleton para hacer su obra, los ingleses han denunciado que el retrato parece ser una caricatura y las facciones del rostro no corresponden a las de la princesa de Gales. Hasta ahora, la Familia Real no se ha pronunciado sobre el controversial retrato que está generando un fuerte debate entre la comunidad de Reino Unido; de igual manera, el príncipe William y su esposa no han hecho declaraciones sobre la imagen.

Acusan que el retrato no refleja el rostro de Kate Middleton

El retato se basó en el look que Kate utilizó en la primera cena de gala del rey Carlos III. Foto: @zdiaz74206624

Lo más criticado del retrato fue que, según los internautas, el rostro pintado por Hannah Uzor no se parece en nada al de la princesa de Gales, por lo que algunas personas incluso llegaron a acusar a la artista de hacer una caricatura de Kate Middleton y faltarle al respeto. "Esto es terrible. No estoy seguro de que el artista sea fanático de la Princesa ¡parece un mal proyecto!"; "Esto no se parece en nada a la princesa de Gales. Es tan horrible, es una falta de respeto"; "No se parece en nada a Kate", fueron algunos de los comentarios.

Otras personas incluso aseguraron que el retrato creado por Hannah Uzor es desagradable a la vista, por lo que piden, a la revista que difundió la imagen, que se ofrezca un a disculpa a la princesa de Gales: "¿Llamas a eso arte? es una cosa tan desagradable"; "Tu artista debería reelaborar esto y disculparse con Kate"; "Cara irreconocible, forma incorrecta, torcida, sin detalles en la ropa", fueron otros de los comentarios que generó el retrato.