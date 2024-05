Los coreanos suelen cuidar mucho su aspecto físico, pero sobre todo su piel, pues dentro de su cultura la apariencia es muy importante cuando se trata de conseguir trabajo, lo que los lleva a someterse a diversos tratamientos estéticos, así como utilizar toda clase de productos cosméticos con tal de lucir como los estándares de belleza.

Sin embargo, para lucir bien, los coreanos también se cuidan desde adentro, pues siempre cuidan lo que comen y suelen consumir vegetales, frutas y todo tipo de alimentos saludables. De hecho, aquí te contamos cuáles son los trucos que siguen para lucir una piel radiante y hermosa todos los días cuando no tienen presupuesto para comprar cremas costosas.

Sigue leyendo:

¿Cuáles son las consecuencias de no usar protector solar para proteger tu piel del sol?

Los coreanos consumen colágeno todos los días. (Créditos: Freepik)

5 trucos coreanos para cuidar tu piel desde adentro sin usar cremas costosas:

Dormir bien:

Aunque utilizar cremas costosas es una excelente opción para cuidar la piel, si no tienes el presupuesto para comprarlas no todo está perdido, pues muchos coreanos saben que durmiendo alrededor de 8 horas todos los días lograrán tener una piel radiante y hermosa sin necesidad de gastar un peso, por lo que no dudes en aplicar este truco.

Beber agua natural:

La piel necesita agua para mantenerse hidratada y radiante, así que uno de los trucos que los coreanos aplican es que beben al menos 2 litros de agua, ya que así su piel lucirá como de porcelana todos los días. Además, evitan tomar bebidas azucaradas como refrescos o jugos artificiales, ya que estos opacan la piel.

Sigue leyendo:

El protector solar que usa BTS para cuidar su piel y cuesta solamente 200 pesos

También consumen mucha agua. (Créditos: Freepik)

Consumen vegetales y frutas:

Los coreanos suelen consumir más verduras que frutas, pues en Corea del Sur estas últimas son muy caras. Sin embargo, están conscientes de que es importante consumir estos alimentos con frecuencia, ya que mejoran el aspecto de la piel. De hecho, el kimchi, uno de sus platillos más famosos, es excelente para lucir una piel preciosa como de porcelana, ya que está llena de probióticos, los cuales son excelentes para la salud intestinal.

Consumen alimentos altos en colágeno:

Los coreanos saben que para tener una piel perfecta el truco está en consumir alimentos altos en colágeno, por lo que en su dieta suelen agregar toda clase de carnes magras como pescado, huevo o pollo. Además, consumen gelatina, uno de los alimentos más altos en colágeno que pueda existir.

Sigue leyendo:

Este protector solar cuesta menos de 100 pesos y ofrece los mismos beneficios que los de gama alta

No exponerse al sol:

Sin duda, uno de los trucos más importantes para los coreanos para presumir una piel hermosa es no exponerla al sol, ya que se ha comprobado que los rayos ultravioleta (UV) son sumamente dañinos y pueden generar quemaduras, manchas y envejecimiento prematuro.

Los coreanos cuidan mucho su apariencia. (Créditos: Freepik)

¿Y sí uso cremas costosas también funcionan estos trucos?

Si tienes presupuesto para cuidarte con cremas o tratamientos, estos trucos coreanos también los puedes aplicar, ya que todos son buenos hábitos que pueden ayudar a mejorar la apariencia de tu piel, pues para lucir bien por fuera hay que generar cambios desde adentro. Además, es importante que acudas con un especialista, ya que solamente un dermatólogo puede recetarte cuáles son las mejores cremas de acuerdo a tus necesidades.

Sigue leyendo:

¿El protector solar es malo para la salud y puede causar cáncer? Esto dicen los expertos