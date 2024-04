El protector solar que usa BTS para cuidar su piel y cuesta solamente 200 pesos

El protector solar se ha convertido en el producto más importante de una rutina de cuidado facial, pues además de hidratar nuestra piel, este ayuda a protegerla de los rayos ultravioleta (UV), los cuales son sumamente dañinos, ya que causan el envejecimiento de la piel, manchas y quemaduras. De hecho, los chicos de BTS han mostrado cuál es la marca que utilizan todos los días y aquí te decimos dónde puedes comprarla por un precio muy accesible.

¿Qué protector solar usa BTS?

Aunque los chicos de BTS no han revelado cuál es la marca de protector solar que usan, sus fans, quienes son conocidos como ARMY, han logrado encontrar que Suga utiliza uno llamado AHC Natural Perfection Double Shield Sun Stick, el cual promete proteger la piel de los rayos ultravioleta y al mismo tiempo de los rayos infrarrojos.

Además, viene en presentación barra, por lo que es de fácil aplicación y puedes ponértelo en cualquier momento sin importar el lugar o la hora. Por si fuera poco, tiene una consistencia ligera y no se nota cuando lo pones en tu rostro como otras marcas que te dejan blanco.

Sin embargo, algunas reseñas afirman que este protector solar contiene aroma, por lo que si no te agrada que tengan olores este no es la mejor opción. Asimismo, comentan que no es la mejor opción para las pieles grasas, ya que puede lograr que tu rostro se vea más iluminado.

¿Dónde lo venden y cuál es el precio del protector solar de BTS?

AHC Natural Perfection Double Shield Sun Stick se encuentra a la venta en diversas tiendas en línea, pero en Amazon lo venden por solamente 200 pesos en su presentación más pequeña. Si buscas su versión más grande, esa tiene un precio de 450 pesos, por lo que sigue siendo un precio económico comparado con otros protectores solares.

