Aunque el protector solar debe utilizarse todos los días, según la recomendación de dermatólogos, es cierto que su uso es más frecuente en temporada de calor, pues durante esa época utilizamos menos ropa y nuestra piel se ve más expuesta a los rayos ultravioleta (UV).

A pesar de las recomendaciones de los expertos, todavía existen personas que no utilizan el protector solar debido a su elevado precio, su textura o incluso por pereza de ponérselo. Sin embargo, no usarlo puede traer consecuencias graves para la salud, por lo que aquí te decimos qué pasa si no cuidas tu piel de los rayos solares.

Los dermatólogos recomiendan usar protector solar todos los días. (Créditos: Freepik)

¿Cuáles son las consecuencias de no usar protector solar para proteger tu piel del sol?

La función principal del protector solar es protegernos de los daños causados por la radiación ultravioleta (UV), generados por el sol. Sin embargo, su uso también puede evitar la aparición de quemaduras solares, envejecimiento prematuro, hiperpigmentación, daño celular, supresión del sistema inmunológico y cáncer de piel. Por esta razón, aquí te contamos cuáles son todas las consecuencias de no usarlo, sobre todo si te expones al sol con frecuencia:

Quemaduras solares:

La exposición excesiva al sol, sin protección, puede provocar quemaduras graves, las cuales causan enrojecimiento, dolor e incluso ampollas en la piel. En ese sentido, es importante usar protector solar, pues este ayuda a evitar toda clase de quemaduras en la piel, las cuales son dolorosas y poco estéticas.

Envejecimiento prematuro:

Los rayos ultravioletas, ocasionados por el sol, pueden dañar el colágeno y la elastina en la piel, lo que puede provocar arrugas, líneas finas, flacidez prematura y toda clase de líneas de expresión. Por este motivo, es importante usar protector solar, ya que este nos cuida del envejecimiento prematuro.

Incluso en días nublados, se recomienda el uso de protector solar. (Créditos: Freepik)

Cáncer de piel:

La exposición crónica al sol, sin protección, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel, incluido el melanoma, el tipo más grave de cáncer cutáneo, así que, para evitar esta clase de enfermedades, el protector solar es nuestro mejor aliado, ya que tiene la capacidad de cuidarnos de los rayos UV.

Hiperpigmentación:

La exposición al sol puede causar una producción excesiva de melanina en la piel, lo que resulta en manchas oscuras o hiperpigmentación, así que, si deseas evitar esas manchas poco estéticas, lo mejor es proteger tu piel con un buen protector solar.

Aunque hay protectores solares costosos, hay otros más económicos e igual de eficientes. (Créditos: Freepik)

Daño celular:

Los rayos solares pueden dañar el ADN de las células de la piel, lo que puede generar mutaciones y aumentar el riesgo de cáncer de piel u otra clase de padecimientos. Por lo tanto, si deseas cuidar tu salud cutánea será mejor que uses protector solar todos los días, sobre todo cuando te vas a exponer al sol.

Supresión del sistema inmunológico de la piel:

Aunque darte un baño de sol puede ser bueno para tu salud, la exposición crónica puede suprimir el sistema inmunológico de la piel, lo cual dificulta su capacidad para combatir infecciones y enfermedades cutáneas. En ese sentido, es mejor opción comenzar a utilizar protector solar.

