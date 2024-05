¡Dormirás sin calor! Realiza este truco en las paredes para refrescar tu cuarto y sobrevivir a las altas temperaturas

El calor de la temporada ha hecho que dormir cómoda y placenteramente se convierta en todo un problema, pues las altas temperaturas hacen que el descanso sea casi imposible primero al lograr quedarnos dormidos, seguido de despertar por el bochorno a lo largo de la madrugada y finalmente por la presencia de los molestos mosquitos nos mantenga alertas todo el tiempo. Ante ello, es de lo más común buscar todo tipo de ideas para refrescar tanto nuestro cuerpo, como nuestro cuarto.

Afortunadamente existen todo tipo de trucos para realizar en la noche y con los cuales es posible enfriar el aire, pues como te hemos contado el mojar una jerga o las cortinas son perfectas para regular la temperatura de nuestro cuarto, pero en el caso de usar el ventilador por la noche también es posible hacer que el aire salga más frío en segundos. Por supuesto, todo esto es solo una pequeña parte de lo que podemos hacer y es por ello que hoy te decimos cómo puedes usar tus paredes para lograr el mismo efecto.

¿Cómo quitar la calor de una habitación?

Si en esta temporada del año buscar sacar el calor de tu habitación y no quieres usar el ventilador o si no tienes una ventana, te tenemos buenas noticias, ya que por medio de las paredes puedes lograr un efecto refrescante en segundos y que durará toda la madrugada, así que no sufrirás de despertarte por el bochorno de la noche. ¿Le das una oportunidad?

Lo único que tienes que hacer te tomará menos de un minuto y te recomendamos hacerlo unos minutos antes de irte a la cama, para que así en cuanto toques la almohada te puedas dormir plácidamente. Aquí te contamos los pasos a seguir.

En un atomizador agrega agua fría. Esto es fundamental para lograr refrescar tu cuarto por la noche. Para este paso puedes usar agua reutilizada, pero libre de jabones.

Después dirígete a tu recámara y comienza a rociar las paredes con el agua fría.

¡Y listo!, así de fácil lograrás humidificar tu espacio de descanso y así vencer el calor.

Aunque esta recomendación es para hacerla por las noches y sólo en los cuartos de tus hijos, el tuyo o el de alguien más de la familia, lo cierto es que también se puede realizar durante el día y en cualquier espacio de la casa, como la sala. Y en segundos lograrás un efecto tan refrescante como el de un ventilador.