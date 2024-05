¡Sobrevive a las noches calurosas! Agrega a tu habitación este objeto que absorbe el calor y aleja a los mosquitos

La temporada de calor no sólo nos está dejando apagones eléctricos que nos impiden disfrutar del ventilador para refrescar nuestra recámara, especialmente por las noches para que nos ayude a descansar, sino que también es el momento del año en el que más presencia de mosquitos hay. Por fortuna la presencia de estos insectos a lo largo de la primavera y el verano se puede evitar muy fácilmente y aquí te contamos todo. ¡Solo necesitas un objeto!

¿Cómo ahuyentar mosquitos del cuarto durante la noche?

Si bien la presencia de los mosquitos se da durante todo el día, su presencia se siente más durante las noches cuando el completo silencio nos hace percibir su zumbido cerca de nosotros y ni hablar de la incomodidad al despertar en medio de la madrugada con ronchas por todo el cuerpo. Así que si ahora que las altas temperaturas hacen que este molesto insecto se cuele en tus lugares de descanso, aquí te contamos cómo puedes alejarlos fácil y rápido con solo una planta.

Sigue leyendo:

¡Olvídate del calor! Refresca tu recámara por la noche con este truco de menos de un minuto

El secreto que te ayudará a dormir fresco esta noche sin usar el ventilador, ¡vence el calor fácil y rápido!

La lavanda es un repelente natural de insectos. (Foto: Freepik)

Se trata de la planta de lavanda, misma que es perfecta para alejar a los mosquitos, pero también tiene muchos beneficios para los próximos días, especialmente durante el clima caluroso. Así que si quieres conocer más detalles te recomendamos no dejar de leer, pues te salvará en los próximos días; no olvides que al tratarse de una alternativa 100 por ciento natural no pondrás en riesgo la salud de tus hijos ni de tus mascotas. ¡Ponla a prueba!

¿Qué planta aleja a los mosquitos?

La planta que funciona como un repelente natural de mosquitos y otros insectos es la lavanda, misma que por el olor que desprende ayuda a que estos pequeños animalitos se mantengan alejados de nuestra recámara. Es por ello que ahora que más se reproducen estos insectos voladores puedes colocar una pequeña maceta con esta especie. Algunos de los lugares en los que la puedes colocar son:

Detrás de la puerta

Junto a la ventana

En tu buró o mesita junto a tu cama

Así de fácil te olvidarás de los mosquitos y de las ronchas en tu cuerpo. (Foto: Freepik)

¿Qué planta absorbe el calor durante la noche?

La temporada de calor no sólo nos obliga a luchar contra mosquitos o cucarachas, que son los que más aparecen en este momento del año, sino también a los efectos de las altas temperaturas, mismas que pueden afectarnos al sentirnos abochornados, deshidratados o con un golpe de calor, que en algunas ocasiones puede provocar la muerte. De ahí que se busquen todo tipo de consejos para mantener los distintos espacios de la casa súper frescos.

Aunque hay todo tipo de trucos para conseguir enfriar la casa, incluso si no se tiene un ventilador o una ventana cerca, lo cierto es que las plantas pueden ser nuestras mejores aliadas. Tal es el caso de la lavanda, que además de ser un repelente natural de insectos, nos puede ayudar a absorber el calor de la recámara, por poner un ejemplo.

Así que no dudes en agregarla en los espacios antes señalados, ya que esto ayudará a que tu habitación se mantenga fresca durante el día y también por las noches más calurosas mientras te protege de los mosquitos. Finalmente, debes de saber que así como su olor aleja insectos, en humanos tiene un efecto relajador que sin duda te ayudará a dormir como bebé. ¡Ponlo a prueba!