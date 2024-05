El secreto que te ayudará a dormir fresco esta noche sin usar el ventilador, ¡vence el calor fácil y rápido!

Ir a dormir es uno de los máximos placeres de la vida, pues nos permite tener el descanso de la escuela, el trabajo o el ejercicio, además de darnos energía para iniciar con todo el día siguiente, se trata de un proceso fundamental y natural del cuerpo con el que podemos evitar complicaciones de salud. Sin embargo, este tiempo de reposo puede verse afectado por diversas circunstancias, especialmente por el calor de la temporada primavera-verano.

Pues si no fuera suficiente que es el momento del año en el que más mosquitos hay y su zumbido nos puede despertar en plena madrugada, el dormir correctamente también se vuelve un problema cuando el calor llega y no permite que el cuerpo se mantenga fresco. Así que si tú al igual que cientos de personas odias las altas temperaturas, especialmente cuando cae la noche porque no te permite descansar, aquí te compartimos el secreto que, créenos, ¡nos agradecerás de por vida!

¿Cómo dejar de tener calor en la noche?

Dejar de tener calor en la noche es muy fácil, incluso si no tienes ventilador; de hecho, existe una técnica para la que sólo ocuparás las cortinas de tu ventana para refrescar el aire de tu o tus habitaciones y así lograr descansar plenamente y sin despertarte a lo largo de la madrugada. Además, esta técnica infalible es segura y no te ocasionará problemas de salud, como sí puede ocurrir con los ventiladores o aires acondicionados. ¡Te contamos todos los detalles!

Se trata de un truco que se hizo viral en TikTok y que quienes están acostumbrados a las altas temperaturas porque es el clima habitual de su ciudad, han confirmado. Para realizarlo sólo tienes que esperar a que caiga la noche, así como un poco de agua, que puede ser reutilizada, y las cortinas que ya tienes puetas en tus ventanas.

¿Qué hacer para no pasar calor en la noche?

Abre tus ventanas y déjalas así por unos minutos con las luces apagadas, ya que esto te permitirá que se renueve el aire dentro de tu habitación.

Enfría una botella de agua, que puede ser reciclada.

Toma tus cortinas y enróllalas como si quisieras recogerlas.

Ahora toma tu botella con agua fría y vierte el agua justo en donde empieza lo enrollado de la cortina. Este paso lo tienes que hacer poco a poco para que la tela absorba el líquido.

Así debes mojar tus cortinas. (Foto: TikTok @hebertescudero)

Una vez que no exista riesgo de que se escurra el agua, desenvuelve tus cortinas y ciérralas como lo haces usualmente, pero es importante que dejes la ventana abierta.

A lo largo de la noche notarás que el aire entra directo por la ventana y además el truco de mojar las cortinas ayudará a que la habitación entera se mantenga más fresca.

¡Y listo!, así de fácil puedes vencer el calor de forma fácil y rápida, además de sin gastar energía ante los apagones. Sin duda, esta medida es perfecta para realizar todas las noches y te salvará la vida si te quedas sin luz o si no tienes ventilador, o bien, si simplemente prefieres evitar el uso de este último a lo largo de la noche.