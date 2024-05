¿Cuáles son los riesgos a la salud de practicar deportes de alto impacto? Médico lo explica

El deporte es algo que todas las personas han realizado alguna vez en su vida, por lo que es correcto realizarlo con atención y en las mejores condiciones para evitar lastimarse, por lo que aquí te decimos las recomendaciones e inquietudes que muchas personas tiene a la hora de practicar deporte de alto impacto, como lo es el Futbol, Atletismo, Boxeo y más disciplinas físicas.

En entrevista para el Heraldo de México, el Dr. Oswaldo Ballinas, Especialista en Ortopedia y Traumatología de la UNAM y quién cuenta con una subespecialidad en Cirugía Articular por parte de Asepeyo Madrid, España, respondió una de las dudas más grandes de las personas que practican algún deporte, ¿realmente es riesgoso?

Sigue leyendo:

Ana Campa, jugadora del Club León, agradece el apoyo de la afición y pide más ayuda del equipo para mejorar su estado de salud

Un balonazo casi la deja ciega, jugadora de Liga Mx femenil denuncia falta de apoyo de su equipo

Es muy común realizar deporte a temprena edad/Créditos: Especial

¿Qué son los deportes de alto impacto?

Para comenzar, hay que aclarar que los deportes de alto impacto son aquellos que van a golpear repetidamente nuestras articulaciones, sobre zonas de carga, que es el pie, el tobillo, la rodilla, la cadera, y obviamente, en segundo lugar, atacan las lesiones de la columna, porque obviamente los deportes de alto impacto generalmente nos van a lesionar, digamos, por consecuencia, después de las articulaciones.

Según una explicación del Dr. Ballinas, los deportes, como es el futbol, tiene microimpactos en las articulaciones y algunas zonas del cuerpo cuando se corre en superficies duras. En el pasto se reduce un poco la lesión y no hay tanto problema. Cuando corren sobre pasto artificial es un poquito más duro, pero también tienen los de alto impacto cuando generalmente se barren, tienen algún golpe directo rodilla con rodilla, mencionó el Dr Ballinas. Por lo que causa interés el saber si realmente hacía daño comenzar a practicarlo en edades tempranas

El futbol es el deporte más famoso y jugado en el mundo/Créditos: Freepik

¿Cree que los deportes de alto impacto o de contacto son aptos para menores de edad?

Mira, los menores de edad que tienen una característica específica que se llama cartílagos de crecimiento, generalmente este tipo de deportes lesionan los cartílagos de crecimiento y lo que ocasionan pueden ser retrasos en el crecimiento o deformidades en los huesos.

Entonces, no. Los deportes de alto impacto yo no los recomiendo para pacientes, no vamos a hablar de menores de edad, sino vamos a hablar, como decimos en ortopedia, con físicas abiertas. ¿Por qué? Porque son cartílagos de crecimiento que se pueden dañar y pueden afectar tu crecimiento.

Realizar deporte suele traer complicaciones a algunos/Créditos: Freepik

¿Realmente cuál es la consecuencia a nivel físico de practicar deporte de alto impacto todos los días?

Básicamente, si los golpes no afectan las fichas abiertas o los cartílagos de crecimiento, pueden no tener ningún problema. Desafortunadamente, los accidentes pueden ser en un segundo y eso te puede cambiar la vida. Insisto, pueden limitarte el crecimiento. Imagínate una lesión en una rodilla que afecte el cartílago de crecimiento. Eso podría dejarte una pierna más corta que otra cuando termine tu etapa de crecimiento. Estamos hablando a los 18 o 21 años.

Pero, el problema no es en el momento, sino conforme pasan los años y el crecimiento se va presentando. Entonces, por ejemplo, las lesiones más comunes de las fichas de crecimiento en los codos, dejan los codos en valgo o en falso. Es decir, los dejan chuecos. Y esto, básicamente, nos lleva a tener problemas que en la etapa adulta o joven tienes que operarlos para enderezar los codos.

Realizar deporte de manera adecuada es muy importante/Créditos: Freepik

Entonces, obviamente, las lesiones pueden dejarte secuelas importantes, ya sea en el crecimiento del miembro afectado o en deformidades en valgo o en falso. Es decir, que se enchuecan hacia afuera o hacia adentro. Créeme que yo veo lesiones importantes en niños que, por ejemplo, se han lastimado un codo. Y yo se los tengo que decir a los padres, el problema no es ahorita, va a regresar al movimiento. Pero conforme vaya creciendo, el codo se le va a enchuecar. Entonces, al final del crecimiento, pues hay que hacer una cirugía.

Una cirugía para corregir la deformidad. Y los padres muchas veces como que no te creen porque no es una lesión que la veas inmediatamente. Sino cuando pasan los años que empiezan a ver que el codo se va enchuecando, dicen, ah, caray, o las rodillas se van enchuecando. Tú has visto gente que tiene las piernitas de charro y gente que tiene las piernitas en X. Entonces, obviamente, esto puede deberse genéticamente o pudo haberse debido a problemas de trauma en las rodillas que pueden ocasionar esto.

Realizar deporte también conlleva sus riesgos/Créditos: Freepik

¿Realmente el Seguro Social hace un seguimiento de este tipo de lesiones?,¿Están preparados para recibir o hacer el seguimiento de estas cirugías?

Sí, la respuesta es sí. ¿Cuál es el problema? La carga de trabajo que tienen.Si tú me dijeras, doctor, ¿te operarías en el IMSS? Sí, sí me opero porque hay excelentes especialistas. El problema es, ¿cuándo me tocaría la cirugía? ¿Por qué? Porque tienen una carga de trabajo enorme. Ellos hacen miles de cirugías por año. Obviamente no alcanzan a cubrir todo.

Entonces, a lo mejor, si yo tengo una fractura que ha pasado, el paciente lo internan y se está esperando una semana, dos semanas, tres semanas hasta que lo operen. Y muchas veces esos pacientes se van en privado.¿Por qué? Pues porque obviamente, desafortunadamente para ellos, el problema es tiempo. Entonces, pero si tú me dices, son excelentes, son muy buenos operando. El problema es tiempo. Sí, definitivamente eso sería el hándicap en contra.

Es importante el impacto que genera el ejercicio en tu cuerpo/Créditos: Freepik

¿Cómo vería la atención tanto en un centro de salud privado como en uno público?

Bueno, mira, la fascitis plantar no es una urgencia. Eso puede atenderlo en el seguro social o a nivel privado, no tenemos problema. La fascitis plantar es básicamente un proceso inflamatorio de lo que es la planta, de los músculos de la planta del pie. Como no es una urgencia, esto puede ser atendido en cualquier lugar, lo que sí es muy molesto, sobre todo en las mañanas.

La fascitis plantar es un tratamiento muy sencillo en realidad. Primero, básicamente es terapia física, estiramientos del tendón de Aquiles, estiramientos de la fascia plantar, básicamente terapia física con ultrasonido, rayo láser en los puntos dolorosos y sobre todo masajes tipo cyriax en la planta del pie. Esto te va muy bien. Si eso no te funciona, la segunda parte es un poquito más invasiva.

Puedes lastimarte por realizar mal el deporte/Créditos: Freepik

¿Qué tanto cambia el diagnóstico o la decisión sobre alguna lesión de contacto?

Pero yo te voy a decir, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, con respecto a las personas de la vida común, no cambia mucho el tratamiento. Por ejemplo, si tú tienes roto el menisco y eres ama de casa y un futbolista, a los dos hay que operarlos. Te la pongo muy sencilla, si yo quito un menisco, que es lo que le podría yo hacer a la señora, en cinco años va a tener un desgaste importante, nada más que la diferencia entre la señora y el deportista de alto rendimiento, es que la señora no somete la rodilla a gran cantidad de estrés, mientras que el deportista sí.

Entonces, mi obligación como cirujano, es que en el deportista preservar el menisco, para que no venga el desgaste prematuro, y el paciente pueda durar veinte años jugando fútbol, o sea, y eso es en todos lados, por ejemplo, una ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla, que es común en deportistas, a una señora le puedo hacer el tratamiento con un un tendón que se llama isquiotibial, y los resultados son buenos, porque ella no somete este esa rodilla al estrés de cambios de velocidad, correr, subir, bajar, pegar carreras largas.

Es importante tratar de manera adecuada las lesiones/Créditos: Freepik

¿Qué tanta diferencia hay, y también de apoyo para, pues, una persona que se atiende en una clínica social y una privada?

Bueno, muy altos los costos, por ejemplo, no es lo mismo, aún con la señora, en una privada, el costo de un tendón isquiotibial que de un tendón HTH, no es lo mismo el costo de un tornillo biodegradable a un sistema colgante de endo botón. Entonces, por ejemplo, para que tengas una idea, dependiendo del hospital donde se opere una persona que tuvo una ruptura del ligamento cruzado anterior, puede variar entre los doscientos y los doscientos, trescientos mil pesos.

Pero, si tú te operas en seguridad social, pues te va a salir gratuito. ¿Cuál es la diferencia? Que yo, al paciente que tiene una ruptura y que lo voy a operar en privado, lo puedo operar mañana, mientras que en la seguridad social, regresamos al mismo punto. Se tiene que esperar el tiempo que se necesite para poder tener este, el espacio quirúrgico. Y eso puede ser meses

Ana Campa sufrio una lesión ocular fuerte tras un balonazo/Créditos: @ClubLeón

Respecto al caso de Ana Campa, por ejemplo¿cuál sería el procedimiento exacto, obviamente entendiendo que depende mucho de la lesión, cuando se sufre una lesión de alto impacto, sobre todo en esos altos niveles de rendimiento?

Bueno, obviamente eso debió haber sido por dos causas. Los desprendimientos de retina son por golpes directos o por sobreesfuerzos y aumentan la presión intraocular. Ahora, si ella tiene un padecimiento de base que se llama hipertensión intraocular, bueno, pues eso generalmente no fue atendido y a lo mejor ni diagnosticado.

Esto, básicamente, puede llevar a quedar ciego del ojo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Más que hielo, lo que se tiene que hacer en ese caso, obturarlo. Es decir, cerrarlo, ponerle un parche, vendarlo y llevarlo inmediatamente con el especialista, que es el que le va a dar el tratamiento definitivo.Generalmente, soldán la retina otra vez con láser y el paciente puede recuperar la visión. Tal vez no al 100%, pero puede recuperar la visión en un 90, 95%.

Lesiones de otro tipo. Por ejemplo, vamos a suponer una lesión de jugando fútbol que se te barra y te lastima en un tobillo. Las lesiones osteomusculares como tal en tobillos, rodillas, cadera, hombro, codo. Lo primero que se tiene que hacer siempre es poner hielo, porque el hielo te limita el proceso inflamatorio.

Entonces, las primeras horas el hielo a permanencia es lo mejor que se puede hacer. Y, en segundo lugar, en ese mismo momento, inmovilizar la lesión hasta que un especialista la revise en base a radiografía, resonancia magnética, ultrasonido, para poder determinar cuál es la lesión y poder ver si podemos moverlo. ¿Por qué?

Porque si esto sucede, entonces el grave problema que tendríamos es que podemos ocasionar más lesiones. Entonces, siempre, nunca hay que mover una lesión hasta que no sepamos realmente qué es lo que tiene, porque si no, una lesión simple, que a lo mejor con reposo, y una rodillera puede quedar bien, podemos convertirla en una lesión grave que se tenga que operar el paciente.Entonces, generalmente, las lesiones osteomusculares, la que quieras, hombro, codo, muñeca, rodilla, primero hielo e inmovilizarán y, posteriormente, el especialista tendrá que decir qué hacer.