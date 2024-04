Ana Campa, jugadora del Club León, agradece el apoyo de la afición y pide más ayuda del equipo para mejorar su estado de salud

Ana Campa se hizo viral luego de denunciar al Club León por no apoyarla tras recibir un balonazo en septiembre del año pasado, mismo que le causó un desprendimiento de córnea y que obviamente trunco la continuidad de su carrera como futbolista profesional en la Liga Mx femenil.

Luego de que Campa denunciará al Club León, este publicó en redes sociales, un comunicado donde menciona que sí la han acompañado a seguir su padecimiento en el IMSS, por lo que aseguran que están esperando el resultado oficial del seguro social para poder afrontar este problema.

Sin embargo, la jugadora mexicana-americana no está satisfecha, pues, asegura que la revisaron mal, pues tras el balonazo, sufrió un rompimiento de retina, que fue maltratado en su momento, pues comentó en una entrevista que solo le dieron hielo e ibuprofeno, lo que probablemente pudo agravar su situación.

“Me pusieron hielo en los ojos, me dieron ibuprofeno para desinflamar y me mandaron a casa. Mi hermana estaba muy preocupada, pues era muy grave el impacto, tenía los ojos muy hinchados", comentó Campa.

Asegurando que tuvo que ir por sus propios medios a Texas, donde se revisó con un especialista, que le comento que tendría que poner punto final como futbolista a los 25 años de edad, sin apoyo realmente del Club León, tuvo que buscar la mejor opción para su estado crítico.

“Casi dos semanas después fue cuando me revisó un doctor que yo busqué. Ahí me dijeron que tenía la retina rota y debían hacerme una cirugía con láser de emergencia, pues podría desprenderse la retina y perdería el ojo. Yo pagué todo, el club no me hizo estudios.”, sentenció Campa.