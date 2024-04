Un balonazo casi la deja ciega, jugadora de Liga Mx femenil denuncia falta de apoyo de su equipo

La Liga MX Femenil sigue demostrando las diferencias que hay con la rama varonil en cuanto a interés e infraestructura, pues algo tan básico como la atención médica en una institución oficial como lo es el Club León debería ser normal ofrecer a todas las jugadores que jueguen o laboren para su institución, como se hace en todos los clubes.

Sin embargo, una de sus jugadoras ha denunciado en sus redes sociales que tras sufrir un doloroso golpe y casi perder la vista, no ha recibido la ayuda que esperaría de la institución a la cual pertenece, dejando en claro las enormes disparidades del futbol femenil con cualquier otra rama.

Ana Campa, jugadora del Club León de la rama femenil, ha denunciado en redes sociales que tras haber recibido un golpe fuerte que la ha dejado prácticamente ciega, el Club León no la ha apoyado de la manera en la que esperaba, por lo que decidió denunciarlos en las redes sociales.

“En septiembre del año pasado tuve un accidente, en un entrenamiento. Un balón me pegó muy fuerte en el rostro y afectó mucho mi visión. Lamentablemente, mi club no me ha dado el apoyo esperado, no tuve atención de inmediato ni se preocuparon por atender mi pérdida de vista en las semanas posteriores” comentó Ana.