3 errores que cometes al comer queso cuando tienes diabetes, ¿sube la glucosa?

La diabetes es una de esas enfermedades con la que más cuidado se debe de tener, especialmente en la alimentación, ya que al no prestar atención a las porciones y alimentos que se consumen se pueden acumular una serie de problemas que terminarán por afectar nuestra salud al presentar afecciones graves y que nos pongan en grave riesgo. Es por ello que existen tantas dudas entre los diabéticos como si pueden o no comer carne, pollo, ciertas frutas, queso o incluso algunas bebidas dulces o con alcohol.

¿Puedo comer queso si tengo diabetes?

Una de las preguntas más frecuentes es si los diabéticos pueden comer queso, ya que existe la preocupación que al ingerirlo se eleven los niveles de glucosa en la sangre y que esto a la larga origine otros problemas relacionados a esta afección. De acuerdo con los expertos, la respuesta ante esta duda común es un rotundo sí, pero al tratarse de un alimento tan frecuente en el hogar y tan fácil de combinar que muchas personas cometen algunos errores que no son nada favorables para seguir cuidando de su salud.

Es importante que combines el queso con proteínas. (Foto: Pexels)

Es por ello que hoy te compartimos algunos trucos para que no saques el queso de tu dieta, pues aunque no lo creas sus características por sí solas son buenas para las personas que padecen de esta enfermedad. Y si bien no te elevará la glucosa, la forma, frecuencia y porción en la que comas el queso marcará la diferencia. ¿Te animas a seguir aprendiendo más a cómo vivir con diabetes?

Según los expertos de Diabesmart, "los quesos son un alimento amigable" para este tipo de pacientes, ya que este producto, sin importar su tipo, es bajo en carbohidratos, por lo que no representa ningún riesgo. Aunque en estos productos también se encuentran porciones importantes de grasas, añaden que "necesitaríamos grandes cantidades para que realmente impacte en nuestros niveles de glucosa".

3 errores que cometen los diabéticos al comer queso

Así que si amas el queso, pero también te importa cuidar de tu salud para no afectar tu diabetes, aquí te compartimos algunos de los errores más comunes que se cometen al comprar y el comer el queso, esto según uno de los médicos de Diabesmart. Así que para la próxima vez piensa en cómo combinarás el queo con otros alimentos, así como que al pasar a la tienda, lee las etiquetas para asegurar que es el producto indicado para ti.

Te presentamos la lista de quesos que son saludables para ti. (Foto: Pexels)

Pensar en el queso como una proteína y no como una grasa. Esto es importante para que comiences a balancear las otras proteínas como carnes o leguminosas para una mejor alimentación; además, al ser un producto en grasas saturadas, la salud de tu corazón se puede ver comprometida.

No distinguir entre el queso natural y el ultraprocesado. Cabe destacar que estos últimos tienen ingredientes extras que te pueden afectar mucho, entre ellos el azúcar y otras grasas que terminarán por afectar tu salud.

Ignorar el contenido de sodio. Aunque este mineral no es malo, al comerlo en exceso puede aumentar la presión arterial, causar hipertensión y problemas en el corazón.

¿Qué tipo de queso puede comer un diabético?

Aunque todos los quesos son amigables con los pacientes que tienen diabetes, los profesionales de la salud también tienen su lista de "favoritos" para los diabéticos. Aquí te presentamos algunos de los tipos que recomiendan, aunque los quesos frescos bajos en carbohidratos y grasas ganan por mucho.

Recuerda que las cantidades sí importan. ??????(Foto: Pexels)

Cottage

Panela

Requesón

Mozzarella

Feta

De cabra

De burgos

Pero no porque cumplan con las características de ser bajos en carbohidratos y grasas quiere decir que las personas que tienen el diagnóstico de diabetes los pueden comer sin control. Es importante que, al igual que con cualquier otro producto, se sigan algunas recomendaciones alimenticias como comerlos en pocas cantidades y esto según las necesidades de cada paciente, así que no te olvides de visitar a tu médico para una mejor asesoría.