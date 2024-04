Elimina la celulitis con este exfoliante natural hecho con restos de café de cafetera

La celulitis es una imperfección en la piel que es completamente normal en las piernas de las mujeres. También se lo coloca como piel de naranja y empieza a aparecer después de la pubertad, desafortunadamente hoy en día no existe una fórmula mágica para eliminarla por completo pero sí hay diversos consejos o tips que puedes seguir para que disminuya o prevenirla.

La retención de líquidos y la acumulación de grasa son las causantes de que la piel de nuestras piernas empiece a mostrar celulitis. No te preocupes, esta imperfección en la piel no causa ningún daño a tu salud aunque muchas mujeres prefieren no tenerla por cuestiones estéticas. Una forma de disminuirla es exfoliando tu piel y puedes hacerlo de una manera sencilla y económica, solo necesitarás restos de café y aceite de coco.

Esta imperfección en la piel no causa ningún daño a tu salud | Foto: Freepik

Reduce la celulitis de tus piernas con café y aceite de coco

Cuando la celulitis aparece es necesario exfoliar la piel y también mantenerla hidratada. Una forma de hacerlo es utilizando los restos de café de tu cafetera mézclalos en un recipiente con un poco de aceite de coco y luego integrarlos, una vez que se formó una especia de pasta colócala detrás de tus muslos y masajea suavemente, puedes repetir esta acción dos o tres veces a la semana.

No necesariamente tiene que ser café de grano molido, también puedes usar el café aunque aún no haya pasado por tu cafetera. Pero el ingrediente que si es indispensable es el aceite de coco, ya que este será el hidratante natural que ayudará a mejorar la apariencia de tu piel.

No necesariamente tiene que ser café de grano molido puede ser el que no hayas usado | Foto: Freepik

¿Cómo reducir la celulitis?

La piel de naranja no desaparece de un día para otro, así que es indispensable que sigas estas recomendaciones para que poco a poco vaya disminuyendo. Una vez que incorpores este estilo de vida, será más fácil. Después lucirás unas piernas envidiables en la playa.

Activa la circulación: Cepilla detrás de tus muslos en seco, esto ayudará a activar la circulación.

Hidratación: Bebe mucha agua para mantener tu organismo y tus células hidratadas.

Usa productos adicionales: Utiliza cremas específicas para la celulitis, como cremas reafirmantes y tonificantes.

Haz ejercicio: Practica ejercicio, esto te ayudará no solo fortalece los músculos, también mejora la firmeza y tersura.

Agua: Alterna chorros de agua fría y caliente mientras te bañas, esto contrae los vasos sanguíneos y estimula la circulación de la sangre, además mejora la firmeza de los tejidos.