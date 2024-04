Los poemas más profundos de Frida Kahlo escritos en su diario antes de morir

A parte del impresionante talento que tenía como pintora, Frida Kalho pocas personas saben que también tenía una gran habilidad para la escritura. La artista le escribió decenas de cartas a su amado esposo Diego Rivera, la mayoría de ellas fueron dadas a conocer después de su muerte, pero también se dedicó a escribir una serie de poemas en su diario, escritos que además de ser obras de arte, muestran el profundo dolor que vivió en diversas etapas de su vida, especialmente en los últimos diez años.

El diario de Frida estaba lleno de escritura, pinturas, retratos, cartas, dibujos, símbolos prehispánicos, frases y poemas. En ese íntimo cuadernillo plasmó lo más significativo de sus últimos años, cuando el dolor por la enfermedad que sufría le estaba arrebatando la esperanza de seguir viviendo.

Yo solía pensar que era la persona más extraña en el mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo, tiene que haber alguien como yo, que se sienta bizarra y dañada de la misma forma en que yo me siento. Me la imagino, e imagino que ella también debe estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo espero que si tú estás por ahí y lees esto sepas que, sí, es verdad, yo estoy aquí, soy tan extraña como tú.

Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no le asuste caer.

Mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada vez que ve tus ojos y que no se aburra nunca de leer tus expresiones.

Mereces un amor que te quiera despeinada, incluso con las razones que te levantan de prisa y con todo y los demonios que no te dejan dormir.

"Diego…"

Verdad es, muy grande, que yo no quisiera, ni hablar, ni dormir ni oír, ni querer.

Sentirme encerrada, sin miedo a la sangre, sin tiempo ni magia, dentro de tu mismo miedo

y dentro de tu gran angustia, y en el mismo ruido de tu corazón.

Toda ésta locura, si te la pidiera, yo sé que sería, para tu silencio, sólo turbación.

Te pido violencia, en la sinrazón, y tú, me das gracia, tu luz y calor.

Pintarte quisiera, pero no hay colores, por haberlos tantos, en mi confusión, la forma concreta

de mi gran amor.

Cada momento, él es mi niño, mi niño nacido, cada ratito, diario, de mi misma.