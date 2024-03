3 poemas secretos que Sor Juana escribió para un amor prohibido y te tocarán el corazón

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz nació en la Ciudad de México en 1948, fue una fue una religiosa jerónima y escritora novohispana, una de las mayores exponentes del Siglo de Oro de la literatura en español. Destacó por ser una mente brillante que exploró diversas ramas de la literatura, pero no solo eso, también se interesó por la física, química y la tecnología.

Desde muy joven rompió todos los paradigmas de su época. Corría el sigo XVII cuando las mujeres estaban muy lejos de hacer otra cosa que no fuera criar. Se acercó a la vida vida religiosa, porque no quería involucrarse en tratos matrimoniales, no le interesaban las ceremonias reales, por lo que dedicó su vida al estudio.

Seguir leyendo:

6 poemas cortos de Octavio Paz para leer en tu tiempo libre

3 poemas de Gabriel García Márquez que te harán reflexionar sobre la existencia, el amor y viajar

Desde muy joven rompió todos los paradigmas de su época | Foto: UNAM en línea

Los poemas secretos que Sor Juana escribió para la virreina de la Nueva España

Escribió obras de teatro, autos sacramentales, preparó villancicos para las catedrales de México, Puebla y Oaxaca, redactó el arco triunfal que preparó la catedral de México para recibir al conde de Paredes y marqués de la Laguna. Sor Juana destacó principalmente por ser una distinguida poeta, prosa que le sirvió para escribir sobre el amor y sus sentimientos.

Escribió y escribió mucho sobre María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga la virreina de la Nueva España quien decía era su gran amor y apodaba "Lisi".

"Soneto a Lisi"

Yo adoro a Lisi, pero no pretendo que Lisi corresponda mi fineza; pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y mi aprehensión ofendo”. Divina Lisia mía: Perdona si me atrevo A llamarte así, cuando Aún de ser tuya el nombre no merezco. A esto, no osadía Es llamarte así, puesto Que a ti te sobran rayos, Si en mí pudiera haber atrevimientos. Error es de la lengua, Que lo que dice imperio Del dueño, en el domino, Parezcan posesiones en el siervo.

"Excusándose"

Y aunque el amar tu belleza Es delito sin disculpa, Castíguense la culpa Primero que la tibieza. No quieras, pues, rigurosa, Que estando ya declarada, Sea de veras desdichada Quien fue de burlas dichosa. Si culpas mi desacato, Culpa también tu licencia; Que si es mala mi obediencia, No fue justo tu mandato.

Quedan sus poemas como testigos del profundo amor que sintió por la virreina | Foto: Wikipedia

Ésa, que alegra y ufana de carmín fragante esmero, del tiempo al ardor primero, se encendió llama de grama; preludio de la mañana del rosicler más ufano es primicia del verano, Lisi divina, que en fe de que la debió a tu pie la sacrifica tu mano.

¿Sor Juana estaba enamorada de la virreina?

Según investigaciones del ensayista y poeta Sergio Téllez, son casi 50 poemas los que escribió Sor Juana para la virreina, en los cuales le mostraba lo enamorada que se encontraba y que además era correspondida a pesar de ser un amor prohibido. Pero no hay forma de saber si realmente la amistad entre ellas rebasada esos lazos. Quedan sus poemas como testigos del profundo amor que sintió por la virreina.