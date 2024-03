5 poemas de amor y desamor escritos por poetas mexicanos que te fascinarán

A lo largo de la historia literaria, diversos escritores han dejado un basto legado de publicaciones que han servido a los seres humanos para ilustrarse, pero también hay textos que son para expresar emociones y sentimientos. En México existieron talentosos poetas que plasmaron versos que han quedado para la eternidad, especialmente aquellos que hablan del amor, pero también del desamor.

La poesía mexicana es una composición literarias que sí o sí tienes que leer al menos una vez en tu vida. Algunos son breves, otros más extensos, pero describen a la perfección estados emocionales que solo en un escrito pueden explicarse. Aquí te dejaremos un listado de poemas escritos por poetas mexicanos para dedicarle al amor pero también al despecho y a la desolación que viene después de un corazón roto.

Y entonces supe: yo no estaba allí ni en ninguna otra parte ni había estado nunca ni estaría.

Me vio como se mira a través de un cristal o del aire o de nada.

IV

Comprendo que tus besos

jamás han de ser míos,

comprendo que en tus ojos

no me he de ver jamás,

y te amo y en mis locos

y ardientes desvaríos

bendigo tus desdenes,

adoro tus desvíos,

y en vez de amarte menos

te quiero mucho más.

V

A veces pienso en darte

mi eterna despedida,

borrarte en mis recuerdos

y hundirte en mi pasión

mas si es en vano todo

y el alma no te olvida,

¿Qué quieres tú que yo haga,

pedazo de mi vida?

¿Qué quieres tu que yo haga

con este corazón?