El bello poema de desamor de Jorge Luis Borges que te ayudará a superar la partida de un amor

Al inicio de una historia de amor, auguramos un futuro prometedor, pero tristemente no todos los amores duran para siempre. Un día aquella persona que hacía nuestra vida más feliz simplemente se fue dejando nuestro corazón roto como si a nuestra vida ya no le quedara nada para seguir adelante.

Lo cierto es que en tiempos de desamor, buscamos la manera de afrontar la pérdida del ser amado a través de la música, nuevas experiencias y de la lectura, especialmente de los poemas, donde podemos encontrar sentimientos de añoranza y sus versos nos ayudan a sanar ese dolor mental y físico que viene tras un desamor. Este verso, escrito por el poeta argentino Jorge Luis Borges habla precisamente de aquel sentimiento.

Seguir leyendo:

El poema de Pablo Neruda para demostrar un profundo amor a tu pareja

Lenguajes del amor: ¿cómo descifrar cuál es el de mi pareja?

"Ya no es mágico el mundo. Te han dejado.

Ya no compartirás la clara luna

ni los lentos jardines. Ya no hay una

luna que no sea espejo del pasado,



cristal de soledad, sol de agonías.

Adiós las mutuas manos y las sienes

que acercaba el amor. Hoy sólo tienes

la fiel memoria y los desiertos días.



Nadie pierde (repites vanamente)

sino lo que no tiene y no ha tenido

nunca, pero no basta ser valiente



para aprender el arte del olvido.

Un símbolo, una rosa, te desgarra

y te puede matar una guitarra.



II



Ya no seré feliz. Tal vez no importa.

Hay tantas otras cosas en el mundo;

un instante cualquiera es más profundo

y diverso que el mar. La vida es corta



y aunque las horas son tan largas, una

oscura maravilla nos acecha,

la muerte, ese otro mar, esa otra flecha

que nos libra del sol y de la luna



y del amor. La dicha que me diste

y me quitaste debe ser borrada;

lo que era todo tiene que ser nada.



Sólo que me queda el goce de estar triste,

esa vana costumbre que me inclina

al Sur, a cierta puerta, a cierta esquina".