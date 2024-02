6 diseños de uñas con corazones para usar en una cita romántica este San Valentín

La primer fecha del año para decorar nuestras uñas ha llegado y si todavía no sabes cuál es el diseño que te vas a hacer este San Valentín es momento de que elijas tu favorito para que combinen perfectamente con tu look y no solo eso, que también las lleves bonitas para una cita romántica.

Por su puesto, en el 14 de febrero no pueden faltar los corazones y mucho menos en los diseños de uñas. Hay decenas de estilos, formas y colores que te van a enamorar y hasta querrás hacértelos todos. No pierdas detalle porque aquí te mostramos los más lindos, en tendencia y perfectos para la ocasión.

El metalizado es el color top de la temporada

Diseños de uñas con corazones románticos que conquistarán en San Valentín

Uñas con corazones rojos y dorado

Este es uno de los diseños más creativos y bonitos del nail art. Lo puedes hacer con una base palo de rosa, mude e incluso blanca y se te verán súper bonitas. Los corazones tienen puntos pequeños en 3D de color dorado que contornean la figura para que se vea más llamativa. Pídelas en forma de almendra porque es una forma de darles modernismo a tus uñas.

Este es uno de los diseños más creativos y bonitos del nail art

Uñas francesas con corazones

El frenchi es uno de los estilos más clásicos pero también contemporáneos de la actualidad. Sin embargo, ha tenido algunas variaciones, ahora la línea es muy delgada y se hace en punta almendrada. Lo bonito de este diseño son los diminutos corazones rojos y rosas que colocaron el la parte de abajo. Así que si eres de gustos más reservados y sofisticados estás uñas son ideales para ti.

Lo bonito de este diseño son los diminutos corazones

Uñas con corazones metalizados

El rojo metalizado es el top de las uñas de San Valentín, basta con que explores en Pinterest para saber que son los diseños más trendy del momento. Así que no pierdas oportunidad de llevar unos hermosos corazones pero con acabado metalizado, combina muy bien con rosa pastel o rosa palo.

El rojo metalizado es el top de las uñas de San Valentín

Uñas con románticas con corazones

Si lo tuyo son los diseños más atrevidos, llenos de detalles y que resalten a la distancia, tienes que hacerte este bonito estilo con varios colores y formas que encajan perfectamente con el 14 de febrero. Déjate llevar por las combinaciones y colores y no temas en agregar corazones de todos los tamaños y formas. Es una excelente opción llevar el rosa y el rojo como combinación.

Déjate llevar por las combinaciones y colores

Uñas con corazones y transparencias

Este diseño se te verá muy pero muy cute. Pide las transparencias en las uñas que dibujen los corazones para que resalten o incluso puedes hacer toda tu manicura con ese estilo, pero si lo prefieres haz unas uñas rojas sin detalles y otras con los corazones para que se vean en tendencia.