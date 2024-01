Uñas para San Valentín: los diseños más románticos que acapararán todas las miradas

Está por llegar una de las temporadas más románticas de todo el año, el 14 de febrero Día de San Valentín, fecha en la que las parejas aprovechan para darse algún detalle o para tener una cita romántica con su pareja. Y cuando salimos muchas veces le ponemos demasiada atención a nuestro outfit y a veces olvidamos nuestra manicura.

Este día de los enamorados no puedes olvidarte de hacerte un hermoso diseño de uñas que combine perfectamente con tu look y con la fecha especial. Hay muchos diseños que te pueden servir de inspo para que vayas con tu manicurista y le pidas uno igual o similar. Te aseguramos que cuando arregles tus uñas, tu look será un rotundo 10.

Un frenchi estilo san Valentín se verá hermoso en tus uñas | Foto: Pinterest

Diseños de uñas que enamoran en el el Día de San Valentín

Si no vas a tener una cita romántica de San Valentín no te preocupes, también puedes hacerte un hermoso diseño para estar con lo último en nail trends. En los últimos días han empezado a surgir los modelos más populares que serán un éxito en esta fecha y estos son algunos de los más lindos, cursis y por supuesto creativos.

Uñas elegantes

Si eres de gustos más elegantes pero no quieres perderte la oportunidad de hacerte tu manicura del 14 de febrero hay algunos diseños sofisticados y muy bonitos que van a encajar perfectamente con tu estilo. Este modelo lo puedes hacer en uñas cortas o largas e incluso naturales. Pide que le agreguen algunas piedras en diamante para que se vean más lindas.

Este diseño fue hecho en una base transparente con piedras | Foto: Pinterest

Uñas cortas

Las uñas cortas se ven hermosas con diseños para el 14 de febrero, uno de los diseños que se está volviendo muy popular es con corazones en la punta. Por su puesto el color base debe ser el rojo, aquí lo combinaron con transparente para que se vieran más naturales y la elección fue fabulosa.

Elegante y chic, este diseño tiene todo el romanticismo del 14 de febrero | Foto: Pinterest

Uñas frenchi con corazones

Las uñas francesas están presentes en todos los estilos y formas. Como era de esperarse forman parte de los diseños en tendencia para este Día de San Encabezado Valentín. Recuerda que el frenchi moderno se hace en uña con forma almendrada. Y aunque el rojo es el color del amor, el rosa le dará el toque girly a tu manicura, así que puede resultar un acierto colocar detalles en este color.

El clásico frenchi pero adaptado al Día de los Enamorados | Foto: Pinterest

Uñas modernas para San Valentín

Hay diseños clásicos que siempre son muy populares para realizarse en cada temporada o simplemente para llevarse a diario, pero hay algunos que destacan por su creatividad y modernismo. Este diseño es de los más trendy en cuanto a uñas de San Valentín se trata. Vemos que lo más cute será combinar las transparencias con el vivaz color rojo, así que no dudes en hacerlo. Y si quieres salir de las clásicas uñas de almendra, dale una oportunidad a las de punta oriental o a las baddie.

Puedes hacerte un diseño muy moderno usando un rojo intenso en tus uñas | Foto: Pinterest

Uñas blancas para el Día del Amor y la Amistad

El blanco es un color infalible en cualquier época del año, pero si lo combinas con la técnica milky harás que el clásico blanco se vea se vea con un ligero toque de transparencia. Este estilo es para gustos tiernos pero a la vez minimalistas. Los diminutos corazones harán que tu nail art destaque en esta temporada.