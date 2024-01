Efecto aurora: la técnica más novedosa que hará que tus uñas se vean fabulosas

Las uñas con efecto aurora es todo lo que necesitamos este 2024 para que nuestro nail art se vea perfecto. Esta técnica se ha puesto muy en tendencia los últimos meses y definitivamente está llamando la atención de todas aquellas que les encanta decorar sus uñas con lo más trendy. Sin embargo, estos diseños están especialmente dirigidos a las chicas que prefieren las uñas cortas.

Sabemos que no a todas les gusta llevar uñas postizas, puede ser por comodidad o simplemente porque prefieren no usarlas. Pero no hay por qué preocuparse, hay diseños que enamoran a simple vista y no hay necesidad de que te pongan uñas. Este estilo va perfectamente en uñas naturales y se realizan con acrílico.

Esta técnica será una de las más aclamadas en primavera | Foto: Pinterest

Uñas cortas: diseños efecto aurora para acaparar miradas

Uno de los efectos que se está llevando todas las miradas es el efecto aurora, especialmente en colores azul, morado, rosa y transparencias. Este estilo puede crearse en el largo que las tengas y no solo se verán muy bonitas, son perfectas para llevar durante la primavera y el verano.

Uñas en forma de almendra

La forma más moderna de llevar tus uñas es en estilo almendra, así que si quieres que tu manicura se vea con lo último en tendencias pídelas en esta forma. Incluso si tienes uñas naturales y no usas postizas, puedes pedirle a tu manicurista que les de este estilo y te quedarán muy cute.

El rosa es uno de los colores preferidos para las chicas más girly | Foto: Pinterest

Uñas tornasol

En esta técnica pueden mezclarse los tres colores; azul, morado y rosa, creando un efecto tornasol. Esta fusión de colores hará que tus uñas se vean como una hermosa aurora boreal. Una ventaja de llevar este color es que combina con todo y queda fabuloso para cualquier ocasión.

El torna sol es una mezcla de los colores presentes en una aurora boreal | Foto: Pinterest

Uñas transparentes

Aunque lo que distingue a las auroras boreales son sus hermosos colores, este estilo de uñas también puede crearse con transparencias. Cuando se realizan de esta forma se ven más sofisticadas, lo que quiere decir que te quedarán hermosas para un evento elegante.

Aunque este estilo no lleva colores relucientes se vea muy bonito | Foto: Pinterest

Uñas azules

En este color parecerá que llevas encapsulada agua cristalina en tus uñas. Esta técnica es una de las más impresionantes en el mundo del nail art y cuando las lleves y combines con tu look favorito, estamos seguras de que parecerán una obra de arte. El color azul es un tono cálido que estilizará tus manos.

Este color hará que tus uñas se vean más cálidas | Foto: Pinterest

Uñas aurora con pegatinas de estrella para que se vean más galácticas | Foto: Pinterest

Uñas aurora con relieves | Foto: Pinterest

¿Qué es nail art?

Nail art se traduce en español como arte de uñas y aunque el término es en inglés se ha vuelto muy popular entre las mujeres que constantemente se arreglan sus uñas. El nail art conlleva algunas característica como algunas formas creativas de decorar uñas, emplear diferentes técnicas, formas y colores.