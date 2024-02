El clean makeup de JLo que empodera a las mujeres de 50 años y más

Las tendencias del mundo de la belleza van desde lo atrevido hasta lo relajado porque la variedad siempre se antepone, como sucede con la moda. Las principales famosas de Hollywood dan muestra de esto a través de sus looks con los que se reinventa, siendo un punto de inspiración.

Jennifer Lopez es una de las celebridades que más sabe de belleza y moda e incluso se ha vuelto un ícono, especialmente entre las mujeres de 50 años de edad y más, ya que ella tiene 54 años. Con el lanzamiento de su nuevo álbum "This Is Me Now", la cantante y actriz renovó su imagen, como se ha evidenciado mediante las entrevistas que está ofreciendo para promocionar su disco con el que retoma su carrera musical, tras 10 años de pausa.

Sigue leyendo:

Jennifer López, la reina de la astrología; deslumbra en elegante vestido de los signos zodiacales

Clean look: recrea el estilo de Michelle Salas con maquillaje natural y peinado recogido

JLo retomó su carrera musical, por lo que está promocionando su disco "This Is Me Now", así como una película que tiene el mismo nombre. Instagram.

Jennifer López, bella al estilo clean makeup

De la mano de su álbum, JLo dio a conocer que también trabajó en una película que lleva el mismo nombre. Para promocionar la cinta, la esposa de Ben Affleck ofreció diversas entrevistas y optó por el clean makeup que consiste en una técnica de maquillaje para tener un efecto de piel iluminada. El cuidado de la piel es la clave para este look, ya que la meta es que parezca que no se está usando maquillaje.

Para tener este look, la intérprete de "Get Right" y "Jenny from the Block" usó principalmente tres productos: base ligera, rubor e iluminador. El maquillaje ganó profundidad gracias a las sombras en gamas neutras y delineado difuminado. El maquillaje clean makeup de "La diva del Bronx" quedó completado con un gloss natural.

Para lograr el clean makeup, Jennifer López cuida su piel con los productos de su línea de belleza. Página JLo Beauty.

JLo Beauty

Sin embargo, para Jennifer López lo más importante es el skincare porque así cuida de su piel. Es por eso que mantiene un cutis sano y bello a sus 54 años, razón por la que recibe numerosos halagos. En sus redes sociales, la actriz de "Si te casas te mato" ha compartido que para su rutina de cuidado de la piel usa productos de su línea de belleza JLo Beauty.

La marca de la también bailarina y empresaria es amplia, pero recomienda tres productos, principalmente: Gel Cream Cleanser, Serum e Hydrating Cream. De hecho, Jennifer López asegura que se trata del "trío esencial para el cuidado de la piel" que se puede complementar con otros productos, de acuerdo con las necesidades de cada persona.